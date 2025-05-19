拜登罹攝護腺癌》早期無明顯症狀！ 醫籲2族群定期篩檢

高齡82歲的美國前總統拜登被診斷出罹患攝護腺癌第四期。（路透社檔案照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕高齡82歲的美國前總統拜登被診斷出罹患攝護腺癌第四期，且已轉移至骨骼。顧家醫療總院長顧芳瑜提醒，攝護腺癌屬高齡男性常見的癌症之一，且早期症狀不明顯，容易忽略，因此早篩早治、定期檢查成預防關鍵，建議50歲以上男性應每2年檢查一次攝護腺特異性抗原（PSA）；若有家族病史，則建議從45歲起就開始追蹤。

攝護腺癌 男性癌症發生率第3名

顧芳瑜指出，攝護腺癌早期通常無明顯症狀，容易被忽略，但只要早期診斷、及早治療，多數病患都能成功控制甚至痊癒。據衛福部統計顯示，攝護腺癌已從過去男性癌症的第5名，上升到第3名，與高齡化社會有關。

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針對攝護腺癌的成因，顧芳瑜說明，主要以基因遺傳為主，部分研究也指出，高脂飲食與紅肉攝取過量可能增加風險，若家中有長輩曾罹患攝護腺癌，其發生機率約為一般男性的2倍，建議這類高風險族群提前進行篩檢。

醫師指出，目前臨床最常見的初步攝護腺癌篩檢方式，是透過抽血檢查PSA，若指數偏高，便會進一步切片檢查；示意圖。（圖取自shutterstock）

攝護腺癌篩檢方式有3種

顧芳瑜指出，目前臨床最常見的初步篩檢方式，是透過抽血檢查PSA，若指數偏高，便會進一步切片檢查。不過，PSA假陽性比例不低，可能造成不必要的檢查與焦慮，因此也可考慮採用「攝護腺健康指標」（PHI）篩檢，更準確判別癌症風險，大幅降低誤判率。此外，若病患希望進一步確認是否需要切片，可搭配「3T MRI」（或稱mp-MRI）磁振造影檢查，提早發現可疑病灶，讓切片更精準，避免誤差與漏診。

顧芳瑜強調，攝護腺癌不可怕，關鍵在於不要忽略定期檢查，建議50歲以上男性應每2年檢查一次PSA；若有家族病史，建議從45歲起就開始追蹤。萬一指數異常，也不需過度焦慮，現在的檢查方式比以往更進步，只要及早處理，攝護腺癌多半是能夠控制，甚至痊癒。

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