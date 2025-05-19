自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

拜登罹攝護腺癌》早期無明顯症狀！ 醫籲2族群定期篩檢

2025/05/19 14:59

高齡82歲的美國前總統拜登被診斷出罹患攝護腺癌第四期。（路透社檔案照）

高齡82歲的美國前總統拜登被診斷出罹患攝護腺癌第四期。（路透社檔案照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕高齡82歲的美國前總統拜登被診斷出罹患攝護腺癌第四期，且已轉移至骨骼。顧家醫療總院長顧芳瑜提醒，攝護腺癌屬高齡男性常見的癌症之一，且早期症狀不明顯，容易忽略，因此早篩早治、定期檢查成預防關鍵，建議50歲以上男性應每2年檢查一次攝護腺特異性抗原（PSA）；若有家族病史，則建議從45歲起就開始追蹤。

攝護腺癌 男性癌症發生率第3名

顧芳瑜指出，攝護腺癌早期通常無明顯症狀，容易被忽略，但只要早期診斷、及早治療，多數病患都能成功控制甚至痊癒。據衛福部統計顯示，攝護腺癌已從過去男性癌症的第5名，上升到第3名，與高齡化社會有關。

針對攝護腺癌的成因，顧芳瑜說明，主要以基因遺傳為主，部分研究也指出，高脂飲食與紅肉攝取過量可能增加風險，若家中有長輩曾罹患攝護腺癌，其發生機率約為一般男性的2倍，建議這類高風險族群提前進行篩檢。

醫師指出，目前臨床最常見的初步攝護腺癌篩檢方式，是透過抽血檢查PSA，若指數偏高，便會進一步切片檢查；示意圖。（圖取自shutterstock）

醫師指出，目前臨床最常見的初步攝護腺癌篩檢方式，是透過抽血檢查PSA，若指數偏高，便會進一步切片檢查；示意圖。（圖取自shutterstock）

攝護腺癌篩檢方式有3種

顧芳瑜指出，目前臨床最常見的初步篩檢方式，是透過抽血檢查PSA，若指數偏高，便會進一步切片檢查。不過，PSA假陽性比例不低，可能造成不必要的檢查與焦慮，因此也可考慮採用「攝護腺健康指標」（PHI）篩檢，更準確判別癌症風險，大幅降低誤判率。此外，若病患希望進一步確認是否需要切片，可搭配「3T MRI」（或稱mp-MRI）磁振造影檢查，提早發現可疑病灶，讓切片更精準，避免誤差與漏診。

顧芳瑜強調，攝護腺癌不可怕，關鍵在於不要忽略定期檢查，建議50歲以上男性應每2年檢查一次PSA；若有家族病史，建議從45歲起就開始追蹤。萬一指數異常，也不需過度焦慮，現在的檢查方式比以往更進步，只要及早處理，攝護腺癌多半是能夠控制，甚至痊癒。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中