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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》香蕉百搭健康！ 製成鬆餅撒肉桂「無加糖」風味滿滿

2025/05/19 12:03

洪泰雄建議可嘗試將香蕉混入鬆餅麵糊中製作香蕉鬆餅，或切片烘烤後灑上肉桂粉，成為風味獨特的健康甜點；示意圖。（圖取自freepik）

洪泰雄建議可嘗試將香蕉混入鬆餅麵糊中製作香蕉鬆餅，或切片烘烤後灑上肉桂粉，成為風味獨特的健康甜點；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕香蕉不僅是便於攜帶的健康零食，其營養價值與多元吃法也受到營養專家的推薦。營養學者洪泰雄於臉書分享，香蕉富含維生素B群、鉀、維生素C、多酚及膳食纖維，是提升日常健康的優質選擇，建議試著將香蕉加入燕麥、奶昔，或製成鬆餅後加肉桂粉，好吃又健康。

洪泰雄指出，香蕉除了直接剝皮食用，還能加入早餐燕麥、打成果昔，或切片搭配花生醬，作為營養又美味的點心。他建議可嘗試將香蕉混入鬆餅麵糊中製作香蕉鬆餅，或切片烘烤後灑上肉桂粉，成為風味獨特的健康甜點。肉桂粉不僅能增添風味，還具穩定血糖、提升代謝及抗氧化的健康益處，搭配香蕉的天然甜味，更無需額外加糖，即可享受自然美味。

洪泰雄說，肉桂粉不僅能增添風味，還具穩定血糖、提升代謝及抗氧化的健康益處；示意圖。（圖取自freepik）

洪泰雄說，肉桂粉不僅能增添風味，還具穩定血糖、提升代謝及抗氧化的健康益處；示意圖。（圖取自freepik）

國健署也指出，香蕉屬於中鉀含量食物，每100克香蕉果肉約含鉀325毫克，一份香蕉（大型1/2根或小型1根）含鉀約200至399毫克。實證研究顯示，食用香蕉有助於潤腸通便、舒緩情緒、抗氧化、降血壓，有益心血管健康並可降低中風風險。

不過，國健署提醒，雖然一般人腎功能正常者攝取鉀有益健康，但腎功能不全者因排鉀功能受限，應謹慎攝取香蕉及其他高鉀食物，以免影響健康。

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