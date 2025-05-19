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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》血壓藥間隔吃好傷身！ 停藥恐釀中風、心梗悲劇

2025/05/19 13:15

劉中平指出，已有大量醫學研究證實，血壓藥若未規律服用，將導致血壓波動，進一步傷害血管、提高腦中風風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

劉中平指出，已有大量醫學研究證實，血壓藥若未規律服用，將導致血壓波動，進一步傷害血管、提高腦中風風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕血壓藥千萬不能間隔吃或自行停藥！宇平診所心臟內科醫師劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文指出，常碰見因未規律服藥而導致憾事，例如，血壓藥未依照醫囑亂吃停藥，有可能引發腦中風的風險。

「血壓藥間隔吃、抗凝血藥物停用超過3天，真的會出事！」劉中平指出，已有大量醫學研究證實，血壓藥若未規律服用，將導致血壓波動，進一步傷害血管、提高腦中風風險。而抗凝血劑與阿斯匹靈一旦中斷3天以上，更可能造成心肌梗塞復發，甚至危及生命。

劉中平警告，高血壓患者的抗凝血劑與阿斯匹靈一旦中斷3天以上，更可能造成心肌梗塞復發，甚至危及生命；圖為情境照。（圖取自freepik）

劉中平警告，高血壓患者的抗凝血劑與阿斯匹靈一旦中斷3天以上，更可能造成心肌梗塞復發，甚至危及生命；圖為情境照。（圖取自freepik）

規律服藥可免憾事

劉中平沉痛回憶，他曾遇過3位病患在自行停藥3天後發生心肌梗塞過世；也有2位因血糖控制不佳而導致失明；更有3位未規律服用血壓藥的患者，最後中風收場。他無奈地說，病患都是成年人了，家屬也陷入苦勸。真正令人痛心的是，明明可以避免的憾事，卻一再發生。

劉中平語重心長表示，醫師天職便是盡力提醒患者與家屬，慢性病用藥不能隨便，更不能斷斷續續。他希望透過呼籲，讓更多人重視規律服藥的重要性，別讓可預防的悲劇再次重演。

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