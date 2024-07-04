健康網》新冠疫情升溫 營養師曝4類營養素加強免疫力

營養師指出，南瓜含有維生素A，能維持呼吸道中的黏膜細胞健康。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最近新冠肺炎疫情持續升溫，隨著確診人數增加，越來越多人戴起口罩，害怕再次確診的民眾要記得顧好免疫力。營養師劉雅惠於臉書粉專「營養師Emma」發文指出，4招加強免疫力防護，包括：蛋白質、微量營養素、魚油及益生菌。

1.蛋白質

白血球和抗體的主要成分，長期不足免疫機能降低。

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2.微量營養素

維生素A、維生素D、維生素C、硒、鋅等，足夠的維生素及礦物質免疫細胞才能發揮效用。

●維生素A：維持呼吸道中的黏膜細胞健康，蛋、胡蘿蔔、菠菜、南瓜。

●維生素B群：參與免疫細胞增殖，協助自然殺手級T細胞的作用，全穀、深綠色蔬菜、瘦肉。

●維生素D：活化巨噬細胞及T細胞正常功能，鮭魚、蛋黃、曬太陽。

●硒：協助抗氧化功能，活化免疫系統，海產、肉類、蛋。

●鋅：維持皮膚黏膜完整，參與T細胞及自然殺手細胞的活性，牡蠣、海鮮。

3.魚油

幫助身體抗發炎，減少免疫細胞不過勞，鯖魚、秋刀魚、堅果。

4.益生菌

人體70%免疫細胞在腸道，跟腸壁下的免疫系統溝通，維持腸黏膜的保護屏障，優格、泡菜、益生菌。

她表示，身體裡的免疫力很重要，物理性的防護也很重要，外出記得口罩、勤洗手、消毒、盡量不到密閉式空間。

營養師表示，身體裡的免疫力很重要，物理性的防護也很重要，外出記得口罩、勤洗手、消毒、盡量不到密閉式空間。（圖取自shuttestock）

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