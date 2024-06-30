健康網》染新冠後 3成呼吸困難與持續咳嗽

近期新冠疫情嚴峻，醫師分享感染後病患健康之觀察。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）疫情嚴峻，衛福部疾管署在25日表示，本土新冠併發症上週新增817例，較前一週上升3成左右，連續5週上升，預估7月中旬後可能進入高峰。不少醫院對此嚴陣以待，過去在疫情期間曾討論過的確診後症狀，甚至是康復後仍有的狀況又被討論。醫師說明，在確診後最常見的是呼吸困難，以及持續性咳嗽，有2到3成患者在症狀出現後2到3個月仍有咳嗽症狀。

前台大胸腔內科主治醫師，丁良文內科診所院長丁良文在粉專「丁良文內科診所」發文說明，新冠疫情持續數年之下，即使多數民眾都接種過新冠疫苗，但仍有不少的民眾都得過新冠病毒，有的人甚至二次確診，而在確診後的症狀，最常見的是呼吸困難（21.5%），第二名就是持續性咳嗽，盛行率達 18%，約有20-30%的患者在症狀出現後2-3個月仍有咳嗽症狀。

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丁良文表示，這一年來，在基層已看過好多病人因新冠確診後久咳而至診所求診，這些民眾都已看過不少醫院及診所，但症狀仍未見好轉。經過詳細檢查及縝密分析後，原因五花八門，有的真的是COVID-19肺部後遺症，也有非Covid相關狀況造成，像氣喘、鼻涕倒流、胃食道逆流，甚至有再續發性細菌感染，甚至肺炎、黴漿菌、肺結核菌等等都有。

丁良文說明，最近還見到一個慢性血栓栓塞性肺高壓，經過診所詳細的檢查，包括心電圖、肺功能、胸部X光，最後在丁院長聯手本院特聘醫學中心心臟科資深主治醫師的聯手合作之下，迅速安排精密高階心臟超音波，在高度懷疑後轉診至我們心臟專家的醫學中心快速確診並積極治療，目前已有改善，後續有機會再跟大家報告。

丁良文說明，新冠病毒感染康復後，許多患者持續出現症狀，在COVID-19診斷後持續4週以上的急性期或康復期出現的症狀被稱為「長期COVID」。Greenhalgh等人則使用「COVID-19 後急性期」（從3到12週） 和「COVID-19 慢性期」這兩個術語來描述超過12 週的症狀。

丁良文說明，在COVID-19後，持續咳嗽是最常見的持續症狀之一。隨著時間的推移，這種咳嗽可能會演變成惡性循環，過度咳嗽導致刺激和發炎。可能的原因，包括：

1. 非COVID-19 相關之狀況：鼻涕倒流症候群、氣喘、胃食道逆流、藥物相關（ACEI）

2. COVID-19 肺部後遺症：新冠肺炎後間質性肺病（interstitial lung disease, ILD）

3. COVID-19 肺部後遺症：新冠肺炎後導致原有肺部疾病惡化：氣喘、慢性阻塞性肺病 或間質性肺病

4. COVID-19 肺部後遺症：續發性感染，如黴菌、細菌或肺結核菌

5. 新冠病毒感染後咳嗽反射增強（咳嗽反射過度敏感 cough hypersensitivity）

丁良文說明，治療就考驗臨床醫師對於新冠確診後久咳的原因分析、原有病史確認、新冠病毒感染時症狀、時程、症狀恢復改善情形以及目前症狀等等，加以詳細分析，儘可能診斷，當然檢查包括了胸部X光、完整肺功能，甚至高階心臟超音波檢查，找到較可能的原因後，治療方能見效。

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