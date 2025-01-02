更懂當地需求！空審中心換審核團隊 加入澎湖醫師

澎湖駐地醫療直昇機，在新年伊始就出勤搶救寶貴性命。（凌天航空提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕新年伊始，澎湖駐地醫療直昇機就接獲任務，緊急將急性腦梗塞病患後送高雄長庚醫院搶命。主管的衛福部空審中心自1月1日起由台灣急診醫學會許建清理事長率醫師團隊接手，更展現尊重地方醫療團隊判斷決心，迅速核准，在黃金時間啟動後送機制。

今（2）日清晨6時許，澎湖縣駐地醫療直升機凌天航空接獲三總澎湖分院通知，1名年約47歲男性病患因急性腦梗塞，需緊急送往高雄長庚進行取栓治療，該名男性約在凌晨1時左右發現有語言表達問題、右側肢體無力等中風症狀，自行到三總澎湖分院急診室就醫，三總澎湖分院急診室為病患檢測血糖、進行電腦斷成等檢查，發現該名病患左側基底動脈阻塞，需要進一步進行取栓治療。

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針對過往衛福部空審中心對於澎湖醫療後送的脫序行為，在澎湖縣衛生局長陳淑娟向衛福部照護司反應、望安鄉縣議員陳佩真長期呼籲應優化審核制度，並嚴加追蹤每位後送民眾的時序問題。新換龍頭的空審中心醫療後送審核作業，今日案件空審中心展現尊重在地醫師判斷，並在案件後與凌天航空隨機醫護追蹤病患後送狀況及飛航過程中照護措施，其中空審中心審核醫師徐克強醫師，曾在三總澎湖分院服務，更加能了解離島醫療資源狀況。

凌天航空直升機轉診服務中心主任陳萬昇表示，空審中心改組對澎湖縣居民是一大福祉，今日任務航機在落地後及任務返回澎湖後，空審中心值班醫師皆有向隨機醫護人員追蹤病患狀況，是從中央到地方一系列的後送醫療管理流程。

空審中心今年重組，更加接地氣，了解離島醫療需求。（凌天航空提供）

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