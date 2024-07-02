健康網》新冠、夏季流感夾擊 醫：病人多到像冬天

天氣炎熱時節，仍有不少人感染呼吸道疾病。（圖取自shuttestock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期天氣炎熱，然診所的病患相當多，不少醫師說「現在的病患多到跟冬天一樣。」原因無他，正是新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）與流感病患變多了。同時近日流感案例頻傳，已於6月初進入高峰期，為隔了7年又見的夏季流感，雖高峰期有待觀察，但不排除與新冠重疊。

陳敬倫在臉書粉專「臭寶爸 - 兒科陳敬倫醫師」分享，看診時他一邊羨慕即將出國前往南半球的人，邊感嘆「現在病患人數宛如冬天」。

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耳鼻喉科醫師張弘同樣在臉書表示，近日夜診經常看到超過10點。張弘表示，診間內好多病人發燒，或自行快篩為新冠陽性就診。同時，流感也有增加趨勢，驗到好幾位A、B流感陽性。政府這幾天再度開放克流感藥物擴大使用，建議有發燒、全身痠痛症狀，盡早就醫。若驗出流感，可評估使用克流感藥物！「這波疫情來勢洶洶，建議做好防護。」

疾管署表示，目前新冠疫情持續上升，同時類流感的門急診就診人次也有上升。上次發生夏季流感是2016年10月至2017年10月的流感季。從去年10月1日進入本流感季至今，累計1144例流感重症、214例流感死亡，與疫情前的2018至2019年流感季同期相當。疾管署表示，7月起將免費發放3百萬劑公費快篩試劑，分兩階段發送。

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