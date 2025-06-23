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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

孩子打疫苗了？ 北市94.4％新生完成接種 近千人未補齊

2025/06/23 12:31

衛生局提醒，國小新生入學前應完成2劑公費常規疫苗接種，以降低開學後群聚感染風險；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

衛生局提醒，國小新生入學前應完成2劑公費常規疫苗接種，以降低開學後群聚感染風險；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

〔記者劉詠韻／台北報導〕因應國內仍有零星麻疹、百日咳疫情，台北市衛生局提醒家長，國小新生入學前應完成2劑公費常規疫苗接種，以降低開學後群聚感染風險；截至6月15日，雖已有94.4%，共計設籍北市的1萬6028名學童完成接種，但仍有943名學童尚未補齊任一劑，並請家長儘早安排接種，以延長疫苗保護力及時效。

衛生局指出，北市6歲幼童公費疫苗接種率逐年提升，自2020年93.6%增至2024年的97.8%，顯示家長接種意識提升，但仍須補強最後一哩路，目前公費兒童常規疫苗共計9種19劑，幼兒出生至3歲需完成8種共17劑接種。

衛生局續指，5歲幼童至入學前則須再補打2劑，分別為MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹疫苗）第2劑及四合一疫苗（白喉、破傷風、百日咳、小兒麻痺）1劑；入學時也須繳交預防接種時程及紀錄表影本，以供學校查核。

衛生局並提供預防接種小撇步，一「預約接種」，可提前向醫療院所預約接種時間，攜帶健保卡與兒童健康手冊，以減少等候時間；二「公費接種服務」，台北市立聯合醫院12區院外門診部，提供免費常規疫苗接種服務；三「鄰近合約醫療院所接種」，北市186家合約院所可供選擇，家長可依據住家或工作地點就近施打，省時又便利。

衛生局表示，目前公費兒童常規疫苗共計9種19劑，幼兒出生至3歲需完成8種共17劑接種。（台北市衛生局提供）

衛生局表示，目前公費兒童常規疫苗共計9種19劑，幼兒出生至3歲需完成8種共17劑接種。（台北市衛生局提供）

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