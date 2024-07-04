COVID-19新疫苗選哪株？ 疾管署：下週專家會議討論

衛福部疾管署表示，預計最快下週召開ACIP會議，決定購買何種變異株疫苗與開打期程；情境照。（圖取自freepik）

〔記者邱芷柔／台北報導〕新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）疫情持續升溫，原訂10月開打新款疫苗，不過至今遲遲未選定疫苗株，衛福部疾管署今（4日）表示，預計最快下週召開ACIP（衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組）會議，決定購買何種變異株疫苗與開打期程。

疾管署近4週的監測統計顯示，本土和境外檢出的變異株主要是JN.1，分別占47%和38%；KP.2的占比略有上升，分別為20%和25%。在全球主要流行的變異株中，LB.1近期快速增加，本土病例和境外移入病例中占比分別為14%和9%。

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美國食品暨藥物管理局（FDA）近日更新2024年至2025年COVID-19疫苗的病毒株建議，建議製造商如果可行，應更新疫苗以應對KP.2變異株，而不是之前鎖定的JN.1譜系。不過，疫苗廠諾瓦瓦克斯（Novavax）表示，JN.1病毒株疫苗正在製造中，無法在今年秋季生產針對另一種病毒株的疫苗；莫德納則表示，將在秋季疫苗接種運動開始時，及時準備好更新的疫苗。

疾管署原計劃今年COVID-19疫苗與流感疫苗同步於10月1日開打，但據了解，COVID-19疫苗選株可能影響供貨時程，如果選擇JN.1將可以如期開打，但若改選較新的KP.2病毒株，今年秋冬COVID-19疫苗的接種時間可能會延後。

疾管署發言人曾淑慧表示，目前世界各國多數還未對疫苗選株做出最終決定，ACIP昨天召開會議，討論了幾個疫苗株的安全性和有效性，但尚未對選株做出建議，預計最快下週召開會議，討論選購何種病毒株疫苗。

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