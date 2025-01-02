健康網》等不到新年！日本諧星冠心病猝逝 認識冠心病

柳瀨曉生驚傳病逝享年49歲。（組合照，翻攝自X）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日本諧星柳瀨曉生（柳瀬たかお）驚傳在2024年12月27日因冠心病過世，享年49歲，無緣迎接日本新年。其所屬經紀公司吉本興業低調證實，並依照家屬意願處理後事。據報導，柳瀨曉生在1994年便以漫才組合出道，之後不僅參與戲劇演出，更開了一家家庭式餐廳，廣受各年齡層粉絲支持。

國健署表示，冠狀動脈阻塞通常是由於動脈粥樣硬化後形成一種類似脂肪的沉積的瘢塊所造成。當已形成的瘢塊撕裂或破裂後會造成血液凝集，形成血塊阻塞冠狀動脈造成心臟缺氧，這種情況有時候叫做冠狀動脈栓塞或冠狀動脈阻塞。

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而心肌某一部位的血液減少供應造成心肌的損傷或死亡叫做心肌梗塞。假如冠狀動脈嚴重收縮或痙縮時，已經是造成心臟缺氧的前兆，所以對於冠狀動脈心臟病（簡稱冠心病）的防治，非常重要。

三軍總醫院衛教資料說明，抽煙、高血壓、高血脂（或血脂異常）、糖尿病（高血糖）容易造成內皮細胞功能異常，是造成動脈粥狀硬化及冠心病的四大危險因子；年齡愈大，或有一等親過早得到冠心病，也是冠心病的危險因子。

關於預防冠心病，三軍總醫院建議，民眾應控制血壓、血糖和戒菸；同時須維持低脂飲食，減重，規律的運動習慣。最後需要服藥者需按醫囑按時服用抗凝血劑，以防止再度阻塞。

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