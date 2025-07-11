健康網》6旬女上腹不適4個月揪出胰臟癌 醫：3症狀勿輕忽

醫師強調，勿輕忽胰臟癌3大臨床症狀：腹痛腹脹、腰背痛、噁心想吐；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕60歲女性4個月來，上腹部胃周圍不適，腹脹到睡覺困難、喝水會想吐，且延伸到左腰處，食慾不好，瘦了1公斤左右，因驚覺不對勁而就醫。禾馨民權健康管理診所院長林相宏安排她做胰臟內視鏡超音波檢查，發現是非常典型的胰臟癌腫瘤，且已超過3公分，趕緊安排轉診評估手術，也再次強調，勿輕忽胰臟癌3大臨床症狀：腹痛腹脹、腰背痛、噁心想吐。

林相宏在臉書專頁「胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所」發文分享這起案例表示，患者先去去照了胃鏡說胃食道逆流，甚至去看了骨科，腰椎X光也正常（非常多胰臟癌背痛會去看骨科），覺得吃了幾個月西藥都沒用，轉而求向中醫也不見改善，才走到他的診間。

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林相宏說，他先照了腹部超音波，還真的覺得胰臟沒什麼特別，不過因為有很多胃腸空氣擋住，於是安排胰臟內視鏡超音波檢查，鏡頭一掃，答案揭曉，是1個超過3公分、非常典型胰臟癌腫瘤。

林相宏建議，上腹部不舒服，不要單純只想到做胃鏡或是超音波，如果早知道，4個月前同時想到胰臟檢查，他想病患的預後會大不相同，畢竟胰臟癌是搶時間診斷和治療。

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