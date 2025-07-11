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中市出現今年首例M痘病例 30歲男腹股溝紅腫、生殖器周邊皮疹
〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市出現首例本土M痘確定個案，為30多歲男性，自述為異性間性行為，7月初因腹股溝紅腫、生殖器周邊皮疹、疑似蜂窩性組織炎等症狀，衛生局今天公佈經就醫採檢後在昨（9日）確定為本土M痘個案。
衛生局表示，獲報該病例後完成疫調，相關接觸者無症狀，已給與衛教並提醒自我健康監測21天。
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衛生局長曾梓展表示，暑假假期聚會及社交活動頻繁增多，提醒民眾M痘傳播以高風險親密接觸為主，應注意防護，避免藉由交友軟體與不特定人士進行親密接觸，如與對方約會時，發現對方臉部及軀幹皮膚有疹子、水泡、膿疱等，應拒絕與對方發生親密行為。
曾梓展提醒，如有發燒、畏寒、肌肉痠痛、淋巴腫脹、皮膚出疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等疑似罹患M痘症狀，應佩戴口罩及穿著長袖衣褲儘速就醫，並主動告知醫師高風險場域暴露史及接觸史，以利及早診斷及早治療。
曾梓展說，接種疫苗為目前預防M痘最有效的方式，接種第1劑M痘疫苗14天後，對疾病的保護力僅有約4成至8成，而完成接種2劑疫苗後，則可高達9成保護力。全市共計55家醫療院所提供公費M痘疫苗供民眾接種，凡近1年內曾有高風險性行為者、過去曾罹患性病者、性接觸對象有上述任一情形者請儘速完成疫苗接種，民眾可於「台中市政府疫苗預約系統」預約或上衛生局網站查詢。
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