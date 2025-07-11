健康網》《俗女》周羿罹淋巴癌 談人生觀：不追逐帶不走的

女演員周羿長期對抗淋巴癌，近日分享抗癌心得。（翻攝自IG）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕曾以《俗女養成記》嶄露頭角的37歲劇場演員周羿（本名周羿汎）在約10年前確診淋巴癌，近日在社群分享抗癌過程，表示：大病過後，人生觀改變許多。

據報導，周羿曾與男星陳家逵在2017年結婚，在發現淋巴癌後仍陪同抗癌；然最後婚姻仍在2021年劃下句點。周羿表示，「我不希望我的人生在追逐一個我到死亡之時帶不走的東西。回顧我當時的人生，我有工作，月收不定，演員的生活甚至低收。」最後，周羿自己的人生觀有巨大改變：「如果每天可以在日常、在工作中安心的吃飯，自在的表達，好好的睡覺，這就是一個非常成功的人和人生了」。

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周羿化療期間自嘲，頭部變成奇異果。（翻攝臉書）

三軍總醫院衛教資料說明，淋巴結的主要功能是過濾並吞噬外來入侵的細菌或病毒，另外也製造淋巴球。淋巴球是屬於白血球的一種，它負責的就是身體的免疫功能，又可分為B細胞及T細胞。當人體受到一些內在或外在的致病因素刺激時，B細胞會製造免疫球蛋白來對抗及消滅這些致病原。T細胞則會分泌一些細胞激素，促使另一類的細胞如單核球等來消滅入侵的致病因素。當身體某一部份有病原體侵入時，該部位附近的淋巴結內的淋巴球便會進行上述的免功能，以保護身體對抗外來之病菌。

當淋巴系統的細胞發生病變或分化成不可控制的突變細胞，時即可能轉變為淋巴瘤。由於淋巴系統存在於身體的各個部位，所以淋巴癌可能會開始生成於身體的各部位。非何杰金氏症可能會發生於單一個淋巴結，或一群的淋巴結，甚至是其它器官。如病患診斷非何杰金氏症時，通常是指身體的多個器官的淋巴細胞發生癌病變，包肝、骨髓和脾臟。

淋巴瘤初期常會出現無痛性淋巴腫大，特別是頸部、腋下、鼠蹊部或腹股溝部位的淋巴結，也可能會出現在體內，例如後腹腔、縱膈腔淋巴結。肝脾腫及腹部腫瘤也經常發生，有時會伴隨不明原因發燒、夜間盗汗、持續性倦怠、不明原因的體重下降、皮疹、皮膚發紅等。如腫瘤壓迫到臨近器官則會造成臨近器官不適之症狀，但是當出現以上症狀時，並不代表我們確定它為淋巴 瘤，其它的原因也可能導致以上症狀，所以當病患出現以上問題時，必須由醫師做更進一步的檢查以確定病因。

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