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健康網》腸病毒不是小孩專利！ 營養師曝飲食守則：這樣吃緩解不適

2025/07/11 18:55

腸病毒飲食方面應以軟質、易咀嚼如蒸蛋、布丁、豆花或湯靲為主。（圖取自photoAC）

腸病毒飲食方面應以軟質、易咀嚼如蒸蛋、布丁、豆花或湯靲為主。（圖取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕腸病毒是一群病毒的總稱，是指能在腸道繁殖的病毒，根據疾管署資料，腸病毒的病毒包含「小兒麻痺病毒」、「克沙奇病毒」與「腸病毒」三種。好食課營養師Titan林世航指出，腸病毒大人也會得，只是症狀較小孩輕微；而小孩常見腸病毒症狀為疱疹性咽峽炎、手足口病、發燒。飲食方面應以軟質、易咀嚼如湯麵、吐司、蒸蛋、布丁、豆花為主。

腸病毒好發季節

林世航在臉書粉專「好食課」與網站發文分享，腸病毒喜歡在高溫潮濕環境下傳播，依據基因定序，可分成A、B、C、D型病毒，而常聽到的71型腸病毒為A型，患者以5歲以下幼童居多，可透過飛沫、糞口途徑傳染。好發期在4至9月，但因為台灣地處亞熱帶，再加上近年氣候異常使得入秋後溫度仍處於腸病毒好發的時節。

腸病毒症狀有哪些

林世航表示，很多人以為腸病毒只流行於小孩間，但其實大人也會得，只是症狀類似於感冒不易察覺，通常於感染後2-10天會出現症狀，腸病毒可能引發多種症狀，而大人感染後的症狀通常比較輕微，類似於一般感冒，小孩最常見的症狀有3個：

●疱疹性咽峽炎：會伴隨突發性發燒、嘔吐，並且於口腔及喉嚨的交界處（咽峽部）會出現小水泡或潰瘍。

●手足口病：於口腔黏膜、舌頭、嘴唇出現小水泡，並且於四肢手掌、腳掌、指/趾間出現水泡紅疹，可能會因疼痛而影響進食導致食慾不佳。

●發燒

營養師指出，小孩常見腸病毒症狀為疱疹性咽峽炎、手足口病、發燒。（圖取自freepik）

營養師指出，小孩常見腸病毒症狀為疱疹性咽峽炎、手足口病、發燒。（圖取自freepik）

腸病毒與腸胃炎差別

林世航提到，腸病毒有腸字，許多人會與腸胃炎搞混，認為腸病毒應該也會引發上吐下瀉等腸胃症狀，但因為「腸字」是指腸胃道中繁殖，因此不像腸胃炎，較少腸胃道的症狀。

腸病毒飲食吃什麼

林世航分享，常見症狀其實就是會因為嘴破、喉嚨痛而食不下嚥，因此如果進食有不適或疼痛，可嘗試選擇軟質、易咀嚼/吞嚥的食物，並搭配蛋白質及水份，來加強傷口復原及預防脫水。

主食：基本上精製煮熟或即食的主食都可，盡量避免全麥或含堅果等硬物的食物，以免刺激喉嚨，如：粥/飯、湯麵、吐司、三明治、軟麵包、泥類（薯泥、地瓜泥、南瓜泥等）

蔬菜：可去粗纖維、切細碎方便進食，挑選上可選一些煮後質地較軟的瓜類（絲瓜、冬瓜、大黃瓜）、嫩葉菜類（莧菜、地瓜葉、菠菜），或是將菜煮軟一點或直接打成泥。

水果：挑選軟質去皮去籽的水果，也可打成汁或泥方便食用，如香蕉、木瓜、西瓜、葡萄、荔枝、哈密瓜都是不錯的選擇，建議不要食用/飲用檸檬等過酸的水果，以免刺激傷口。

營養師建議，挑選軟質去皮去籽的水果，也可打成汁或泥方便食用，如香蕉、木瓜、西瓜。（圖取自freepik）

營養師建議，挑選軟質去皮去籽的水果，也可打成汁或泥方便食用，如香蕉、木瓜、西瓜。（圖取自freepik）

蛋白質（豆魚蛋肉）：肉類可挑選去筋嫩肉，並於烹調上注意避免煎及炸，讓食物質地不過硬，可吃如：蒸蛋、豆腐、魚肉、牡蠣蛤蜊、豬血、牛豬瘦肉、家禽。

奶類：可先從優格、優酪乳等乳糖含量較低的食品著手，如果有拉肚子或不適感，則不建議飲用牛奶及其他乳製品。

點心：以滑順、冰涼為主，因為冰涼可以稍微舒緩喉嚨疼痛感，但要注意吃冰不能治療腸病毒，因此仍要乖乖看醫生！可吃的點心像是布丁、奶酪、豆花、冰淇淋、仙草等。

林世航提醒，腸病毒期間應避免吃刺激口腔、喉嚨的食物，所以盡量少碰辛辣、油炸、鬆散（餅乾）、過酸、過燙的食物，也不要強迫進食，建議以少量多餐來慢慢增加孩子胃口。

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