6旬男直腸癌術後「怡樂適療程」助減痛 不仰賴止痛藥及臥床

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市一名72歲黃女士，因大腸癌接受腹腔鏡手術後，經「怡樂適療程（ERAS）」照護，術後第1天即能下床活動，第3天恢復正常飲食，住院5天便順利出院；另一名60歲林先生，因直腸癌接受腹腔鏡低前位直腸切除手術，也在怡樂適療程的協助下，透過術前衛教、術中多模式止痛與營養支持，術後疼痛控制良好，第1天便能下床行走，並可自行如廁及嘗試進食，術後不到1週便順利出院。

奇美醫院大腸直腸外科主治醫師黃盈齊表示，過去大腸癌病人在術後住院動輒1週以上，且手術前後皆需長時間禁食，甚至因疼痛與腸蠕動問題而延遲下床，直腸癌患者術後也常需仰賴止痛藥及長時間臥床，奇美醫院怡樂適療程3階段，讓手術恢復更快、更安全。

黃盈齊指出，怡樂適療程是一套以病人為核心、強調主動式康復的手術照護模式，透過跨科部團隊整合，從術前、術中到術後提供全面照護，以優化治療並預防常見的術後不適，如虛弱、寒冷、疼痛及嘔吐等，更可有效降低疼痛、縮短住院天數以及減少併發症，讓病人可以更快回歸日常生活。

根據台灣術後加速康復學會資料顯示，怡樂適療程相較於傳統手術，可減少約50%的手術併發症，並縮短約30%的住院天數。

怡樂適療程第1階段「術前積極備戰」，幫助病人提升身體機能與肌耐力。第2階段「術中優化治療」，減少病人的身體負擔。第3階段「術後主動康復」，藉由積極的復康方式，加速重返日常。

