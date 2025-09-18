自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》陰莖增大手術奪命 麻醉醫：各醫師專長不同

2025/09/18 18:40

林口長庚麻醉部神經麻醉科主任楊靖宇說明，不同的麻醉科醫師各有專長，同樣是麻醉，割包皮與開腦瘤需要的麻醉就有不同。（圖取自freepik）

林口長庚麻醉部神經麻醉科主任楊靖宇說明，不同的麻醉科醫師各有專長，同樣是麻醉，割包皮與開腦瘤需要的麻醉就有不同。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日發生醫美糾紛，有男子進行醫美手術時卻疑似因麻醉疏失而過世。然不僅是大型手術，常見的洗牙、植牙都可能需要用到麻醉。林口長庚麻醉部神經麻醉科主任楊靖宇說明，不同的麻醉科醫師各有專長，同樣是麻醉，割包皮與開腦瘤需要的麻醉大有不同，慎選技術卓越及熟練的麻醉醫師，對於麻醉的安全是很重要的。

楊靖宇在《長庚醫訊》說明，麻醉（Anesthesia）是一門很專業而且複雜的技術，並非像一般人想像的那樣，一般人想像的麻醉是像捕捉野生動物那樣，打一針麻藥把動物迷倒就可以了，那種方式只能給動物鎮定，無法用來做手術，更不能做複雜或高難度的手術。

此外，給人麻醉又與動物麻醉不同，人的麻醉標準遠高於動物千百倍，為了要安全又舒適的麻醉，除了需要許多藥物、麻醉機器、工具、監視系統以及材料，更要有技術卓越的麻醉醫師，方能提供病人安全優質的麻醉。

麻醉病人的技術是因手術的種類、手術的複雜度、手數的時間長短、傷口的大小、手術的部位、手術的出血量、手術時病人的姿勢，病人的年齡、病人的體質、病人合併的其他疾病等，麻醉的技術會有所不同；從簡單的技術到非常複雜的技術都有。

並非每一個麻醉醫師都熟練所有的麻醉，舉例來說，割包皮的手術麻醉與開腦瘤手術的麻醉是有所不同的，開腦瘤手術的麻醉與開心臟手術的麻醉是差異很大的，一個曾經罹患心肌梗塞的病人與健康成人麻醉方式是不同的。麻醉技術小到有如騎自行車般簡單，大到有如開飛機般複雜，但是，不論是騎自行車或是開飛機，只要不小心，都有可能出車禍或事故，因此慎選技術卓越及熟練的麻醉醫師，對於麻醉的安全是很重要的。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中