健康網》陰莖增大手術奪命 麻醉醫：各醫師專長不同

〔健康頻道／綜合報導〕近日發生醫美糾紛，有男子進行醫美手術時卻疑似因麻醉疏失而過世。然不僅是大型手術，常見的洗牙、植牙都可能需要用到麻醉。林口長庚麻醉部神經麻醉科主任楊靖宇說明，不同的麻醉科醫師各有專長，同樣是麻醉，割包皮與開腦瘤需要的麻醉大有不同，慎選技術卓越及熟練的麻醉醫師，對於麻醉的安全是很重要的。

楊靖宇在《長庚醫訊》說明，麻醉（Anesthesia）是一門很專業而且複雜的技術，並非像一般人想像的那樣，一般人想像的麻醉是像捕捉野生動物那樣，打一針麻藥把動物迷倒就可以了，那種方式只能給動物鎮定，無法用來做手術，更不能做複雜或高難度的手術。

此外，給人麻醉又與動物麻醉不同，人的麻醉標準遠高於動物千百倍，為了要安全又舒適的麻醉，除了需要許多藥物、麻醉機器、工具、監視系統以及材料，更要有技術卓越的麻醉醫師，方能提供病人安全優質的麻醉。

麻醉病人的技術是因手術的種類、手術的複雜度、手數的時間長短、傷口的大小、手術的部位、手術的出血量、手術時病人的姿勢，病人的年齡、病人的體質、病人合併的其他疾病等，麻醉的技術會有所不同；從簡單的技術到非常複雜的技術都有。

並非每一個麻醉醫師都熟練所有的麻醉，舉例來說，割包皮的手術麻醉與開腦瘤手術的麻醉是有所不同的，開腦瘤手術的麻醉與開心臟手術的麻醉是差異很大的，一個曾經罹患心肌梗塞的病人與健康成人麻醉方式是不同的。麻醉技術小到有如騎自行車般簡單，大到有如開飛機般複雜，但是，不論是騎自行車或是開飛機，只要不小心，都有可能出車禍或事故，因此慎選技術卓越及熟練的麻醉醫師，對於麻醉的安全是很重要的。

