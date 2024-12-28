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陳菊腦中風 醫：流感別輕忽 當「心」急症變6倍

2024/12/28 17:21

監察院長陳菊因腎臟長瘤、腦血管阻塞，在高醫接受治療。（資料照）

監察院長陳菊因腎臟長瘤、腦血管阻塞，在高醫接受治療。（資料照）

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陳菊腎臟有腫瘤但無不適 醫：不少人健檢時發現

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕監察院長陳菊因流感身體欠佳，於高醫接受治療，檢查發現腎臟有腫瘤，後來又查出左側腦血管阻塞，經治療後目前休養中。胸腔內科醫師蘇一峰在臉書說明，流感或肺炎感染後的一段時間內，是心血管疾病和腦中風高危期，有研究發現，流感感染後心血管急症的發生是平常的6倍！

綜合媒體報導，陳菊右側腎臟一顆腫瘤大小約3.5公分，雖未出現任何不適，但進一步評估後，醫療團隊建議採取早期介入治療，於是接受達文西機械手臂手術治療，手術過程順利，術後恢復良好，第2天即可自行下床活動，原計劃於術後3至5天出院，但出院前1天早上，因突感右下肢無力，迅速檢查，確認為左側腦血管阻塞，立即展開治療。由於在黃金時間內進行妥善處置，危機得以及時化解。

蘇一峰表示，過去研究曾發現，感染流感後心血管急症的發生為平時的6倍，肺部的嚴重發炎導致血液凝固，容易形成血栓，癌症者、開刀者也容易血栓，並祝福「監察院長陳菊早日康復」。

打流感疫苗防流感 還能降中風風險

另，蘇一峰過去曾指出，加拿大一項研究，刊登於重要醫學期刊《刺胳針公共衛生》，發現打流感疫苗的6個月居然可以減少23%的中風風險。因此他表示，急性呼吸道疾病之後容易續發中風，打完流感疫苗後不只可以防止流感，連減少中風也有幫助。

醫師引述研究指出，急性呼吸道疾病之後容易續發中風，打完流感疫苗後不只可以防止流感，連減少中風也有幫助；情境照。（圖取自shutterstock）

醫師引述研究指出，急性呼吸道疾病之後容易續發中風，打完流感疫苗後不只可以防止流感，連減少中風也有幫助；情境照。（圖取自shutterstock）

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