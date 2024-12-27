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健康 > 名人健康事

陳菊腎臟有腫瘤但無不適 醫：不少人健檢時發現

2024/12/27 19:39

監察院長陳菊近日進行健康檢查時，意外發現腎臟有腫瘤。（資料照，記者林哲遠攝）

監察院長陳菊近日進行健康檢查時，意外發現腎臟有腫瘤。（資料照，記者林哲遠攝）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕監察院長陳菊近日在高雄醫學大學中和紀念醫院做健康檢查時，發現右側腎臟有約3.5公分腫瘤，在21日手術切除，術後恢復良好。雖院方未說明細節，但陳鈺昕說明，腎臟的腫瘤可分為良性與惡性，且近年不少腎臟腫瘤是在例行性健康檢查時發現的。早期發現早期治療，永遠是維繫健康的最佳方法。

據報導，陳菊日前進行例行性健康檢查時，發現右側腎臟有約3.5公分腫瘤。雖未出現任何不適，醫療團隊仍建議進行早期介入治療。在12月21日接受手術治療後，第2天即可下床活動。

「恆昕泌尿科診所」院長陳鈺昕在臉書粉專「石•攝•性•也 泌尿科 陳鈺昕醫師」說明，聽到腎臟的腫瘤，多數人會直覺聯想到「癌症」。其實腎臟腫瘤可分為良性和惡性，良性腫瘤多為：腎囊腫（俗稱腎臟水泡）、腎臟血管肌肉脂肪瘤、嗜酸細胞瘤、腎乳突腺瘤。惡性腫瘤則為：腎臟癌、腎臟惡性肉瘤。

陳鈺昕說明，除了腎臟水泡、腎臟血管肌肉脂肪瘤有辦法藉由超音波／電腦斷層來做診斷之外，其他的腫瘤很難單靠影像學即區分良性或惡性。隨著國人對於自身保健意識的提升，越來越多腎臟腫瘤是在例行性的健康檢查意外發現的。

最後陳鈺昕強調「早期發現，早期治療」永遠都是維繫健康的最佳寶典。

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