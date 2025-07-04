南市新增第5例境外移入登革熱病例 永康區30多歲男性

登革熱防治中心進行環境孳生源清除及病蚊媒密度調查。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕南市今（4）新增1例境外移入登革熱病例，為30多歲本國籍男性，日前曾赴菲律賓旅遊，經檢驗確診後，登革熱防治中心立即通知並動員進行緊急噴霧罐防治、環境孳生源清除及病蚊媒密度調查，並規劃化學防治作業。

南市新增登革熱確診個案，為永康區西橋里30多歲本國籍男性，6月22至26日前往菲律賓旅遊，返台後於7月2日出現發燒及肌肉痛等症狀，7月3日至成大就醫，經評估其旅遊史後予以NS1快篩檢驗陽性通報，實驗室檢驗結果為PCR陽性確診。

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台南市長黃偉哲表示，據統計，截至目前國內已累計通報88例登革熱境外移入病例，感染源以印尼、菲律賓、越南為主。當前國際間登革熱疫情嚴峻，提醒醫療機構提高警覺，應主動詢問並落實T.O.C.C.（旅遊史、職業別、接觸史、群聚情形）。

黃偉哲指出，若外籍移工或國人就診時有具流行區旅遊史，且出現發燒並伴隨以下任2項症狀（如皮疹、噁心、嘔吐、頭痛、眼窩後疼痛、肌肉痛、關節痛或骨頭痛），請即刻使用登革熱NS1快篩試劑檢測，並於24小時內完成通報。未依規定通報的，醫師將可被處以新台幣9萬元至45萬元罰鍰，醫療機構則可能面臨30萬元至200萬元的罰鍰。

登革熱防治中心主任尤天厚提醒，民眾規劃出國旅遊、工作或返鄉探親，在出發之前應先清理住家環境中可能積水的容器與孳生病媒蚊的場所，徹底清除孳生源。旅途中請務必做好防蚊措施，同時選擇設有紗窗、紗門的住所。返國後14天內，持續觀察自身健康狀況，若疑似登革熱症狀，應儘早就醫。

登革熱防治中心進行環境孳生源清除及病蚊媒密度調查。（台南市政府提供）

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