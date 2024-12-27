陳菊驚傳腦中風 5大危險因子當心

監察院長陳菊今日傳出腦中風，在高醫大中和紀念醫院照護下，術後恢復良好。（資料照，記者廖振輝攝）

相關新聞請見

陳菊腦血管阻塞 把握黃金3小時、國健署6招遠離中風

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕監察院長陳菊今（27）日傳出在高雄醫學大學附設中和紀念醫院住院治療。院方（27）日說明，陳菊右側腎臟有顆約3.5公分大的腫瘤，在手術切除後，出院前一天感到右下肢無力，檢查為左側腦血管阻塞。

請繼續往下閱讀...

高醫說明，陳菊在12月21日進行手術，原定在術後3到5天出院，然出院前一天早上，突感右下肢無力，高醫組成跨科別團隊，於1小時內完成檢查，確認發生原因為左側腦血管阻塞，立即展開治療。由於在黃金治療時間內有妥善處置，陳菊健康狀況穩定，目前正在調養中。

國健署表示，腦中風是造成全球人口死亡與失能的主要原因，終身的發生率是六分之一；失能後遺症也是我國成人殘障的主因之一，不僅造成病患與照顧者沈重的負擔，也嚴重影響生活品質。國健署提醒可能引發中風的四大慢性病（外加肥胖），務必要小心。

●高血壓：幾乎一半的中風與高血壓有關；養成天天量血壓的習慣。

●高血脂：超過4分之一的腦中風患者有壞膽固醇（LDL）過高的問題；飲食應減少動物脂肪、拒反式脂肪食物。

●糖尿病：糖尿病會增加中風風險，遵從醫囑規律檢查與用藥。

●心律不整：9%的腦中風與心律不整（如心房纖維顫動）或其它心臟疾病有關，應尋求醫療專業建議或治療。

●肥胖：約5分之一的中風患者有肥胖的問題，建議BMI維持在18到24之間，腰圍男性小於90公分，女性小於80公分。

同時國健署提醒這4項不良習慣，務必要改善。

●不運動：超過3分之1的腦中風患者沒有規律運動的習慣；規律運動習慣可降低腦中風風險。

●不健康飲食：約4分之1的中風患者未攝取均衡飲飲食，尤其是缺乏蔬果等纖維質，建議每天應攝取5種以上的蔬果。

●吸菸：超過10分之1的腦中風患者與吸菸有關，直接吸菸或被動吸入二手菸，都會增加罹患中風的風險，鼓勵民眾要立即主動戒菸。

●飲酒：全球每年有超過100萬個中風患者有飲酒過量的問題，建議女性每日飲酒量不宜超過1杯（葡萄酒120-150c.c、啤酒330c.c、威士忌30-40c.c等），男性則不宜超過2杯。

監察院長陳菊近日傳出腦血管阻塞。（資料照，記者陳逸寬攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法