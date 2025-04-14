健康網》孩子染RSV怎麼吃？「稀飯加油」緩解喘吁吁

營養師指出，吃稀飯加苦茶油，或肉汁拌飯，加點油脂能減緩孩子因RSV病毒有喘吁感的情形；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕呼吸道融合病毒（RSV）是造成嬰幼兒和老年人嚴重下呼吸道感染的主要原因，其中對嬰幼兒威脅最為明顯。營養師李婉萍指出，預防RSV病毒首重戴口罩、勤洗手、少接觸。飲食上，則可多吃高維生素C水果如芭樂、維生素A食物如紅蘿蔔、不要只給孩子吃粥，吃稀飯加苦茶油、肉汁拌飯，加點油脂能減緩孩子喘的情形。

呼吸太喘、有咻咻聲 4症狀該送醫

李婉萍於臉書發文指出，一般免疫能力正常的孩子，感染RSV通常僅有輕微的症狀如咳嗽、流鼻涕、打噴嚏。但有些特殊體質的孩子則要特別注意，包含因早產影響肺部發展、本身有免疫功能缺損、有先天性心臟病者；如果呼吸出現咻咻聲、呼吸次數超過40到50次、胸部起伏速度很快、喘到吃不下就要送醫。

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營養師提到，當察覺孩子呼吸出現咻咻聲、呼吸次數超過40到50次、胸部起伏速度很快、喘到吃不下就要送醫；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

尚無特效藥或疫苗 多以緩解症狀為主

絕大多數的小朋友，可以仰賴診所開立的藥物，例如支氣管擴張劑、化痰藥等來緩解症狀。當呼吸困難不見好轉時，就必須至大型醫院的兒科急診接受進一步治療，目前並沒有專門針對RSV的特效藥或疫苗。

預防3原則：口罩、勤洗手、少接觸

針對飛沫傳染，李婉萍建議將口罩繼續戴緊。為了降低接觸感染的風險，洗手依然不可少，盡量不要亂摸東摸西又去摸臉，讓病毒有機會跑進呼吸道裡。如果家裡有體質比較弱的孩子，在這段時間盡量減少出入公共場所的機會，也該避免頻繁接觸人群。總結RSV預防3原則：戴口罩、勤洗手、少接觸。

飲食增強免疫力 少吃甜食也重要

李婉萍表示，想要增強免疫力對抗RSV，家長可以讓孩子多吃高維生素C水果，如芭樂、奇異果、柑橘類、油甘果；補充維生素A如紅蘿蔔、南瓜、花椰菜、深綠色蔬菜；不要只給孩子吃粥，吃稀飯加苦茶油、肉汁拌飯，加點油脂能減緩孩子喘的情形。最重要的是，少吃甜食，因為甜食會降低白血球的活力，讓孩子跟病毒打架的活動力變少。

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