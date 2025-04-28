中榮赴越南合辦研討會 交流醫療3大面向

中榮赴越與河內醫科大學附屬醫院共同舉辦台越國際醫學研討會。（中榮提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中榮總拓展國際醫療合作，4月26日由院長傅雲慶率團赴越南河內，與河內醫科大學附屬醫院（Hanoi Medical University Hospital）共同舉辦台越國際醫學研討會，聚焦介入治療、微創手術與智慧醫療發展3大面向，深化雙方在臨床醫療技術、智慧醫療與醫學研究的交流合作，研討會當日現場及線上參加人數逾700人。

研討會的專題演講涵蓋心血管介入、結構性心臟病、骨科微創技術、腫瘤治療與內視鏡手術等臨床技術新進展，以及人工智慧輔助診斷、機器人手術與影像導航等新興醫療技術，主題多元，同時分享診療技術與病人照護品質，促進雙邊臨床技術合作與發展。

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河內醫科大學成立於1902年，是越南歷史最悠久、最具聲望的醫學院校，2007年成立附屬醫院，融合醫學教育、科研與臨床診療，提供優質醫療服務，作為醫學生與研究人員重要訓練基地。該院設有500床，擁有多個專科中心及配備現代化醫療設備和設施，致力推動以病人為中心的醫療照護。

中榮國際醫療中心指出，河內醫科大學附屬醫院院長Prof. Nguyen Lan Hieu在2024年10月專程來台參加院慶暨國際醫學研討會，同時簽訂MOU，兩院展開人員訓練與醫療經驗交流。今年台中榮總首次回訪並共同辦理醫學研討會，將加強拓展兩院間的醫學教學、臨床研究，共同打造高品質的跨國醫療服務。

中榮也於4月25日在越南河內舉辦「越南北部僑台商健康座談」，內容包括心臟健康、骨骼保健、腸胃保養與智慧健檢等，向台商與僑胞傳遞最新醫療知識與保健觀念，現場共有近百名台商與僑胞共同參與並獲得熱烈迴響。

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