拜登罹攝護腺癌》50歲後小心「沉默殺手」 預防3關鍵一次看

醫師表示，攝護腺癌早期沒有症狀，超過50歲的民眾可主動詢問是否篩檢，可以提早發現與治療；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕美國前總統拜登被診斷出罹患惡性攝護腺癌，由於攝護腺癌是「沉默殺手」，初期通常無聲無息沒有明顯異常，等到身體不適時通常變得刺手。台北榮總遺傳優生科主任張家銘提醒，攝護腺癌在60歲後急遽攀升，年過50歲或有家族史民眾，應詢問醫師進行篩檢，及早發現有超過九成的治癒率，積極調整日常生活習慣，以遠離疾病。

美國前總統拜登辦公室宣布其確診罹患一種進展較快的侵襲性攝護腺癌，癌細胞已擴散到骨骼。他在上週出現排尿異常症狀而就醫，在院方檢查後得知罹患攝護腺癌。

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張家銘於臉書粉專「基因醫師張家銘」發文指出，攝護腺癌是男性最常見的癌症之一，每天在門診中聽過太多：「我沒症狀、沒家族史、為什麼會中」的疑問。因為攝護腺癌常常太過沉默，等到「說話」時往往已是進展期。雖說攝護腺癌在60歲以後急遽攀升，但是它不僅僅是年長男性的問題，還可能悄悄地影響每一位男性。

攝護腺癌早期沒有症狀，有高達九成以上的機會，能在早期治癒。張家銘說，了解攝護腺癌的誘發因素，才知道如何避免疾病。他引述數據說明，攝護腺癌的診斷中位年齡為67歲，雖然年齡是無法逆轉的自然進程，然而現在的遺傳檢測技術，能分析出多基因風險分數，提早發現潛在風險。

他建議以下五個生活習慣，遠離疾病誘因：

1避免荷爾蒙干擾

男性荷爾蒙睪固酮向來被視為青春的象徵，但研究顯示，過高的自由睪固酮水平可能增加攝護腺癌風險。

生活中要避免環境荷爾蒙干擾，例如，來自塑膠瓶、農藥、化妝品等物質，會影響體內的雄性與雌性荷爾蒙平衡，進而引發腫瘤形成機會。還應減少使用塑膠微波容器，降低體內暴露於環境荷爾蒙干擾物的機會。

2吃得健康

就算人體的基因無法改變，飲食與生活方式，可以打好身體的基礎。研究指出，富含植物性植化素的飲食與癌症風險呈現明顯負相關，特別是十字花科蔬菜如花椰菜、芥藍、豆類與大蒜。同時，維生素A、D、E、C與B群，也在免疫調節與細胞修復中扮演重要角色，對攝護腺健康具有潛在保護作用。

還有研究發現，Omega-6脂肪酸的適量攝取也被發現與較低的攝護腺癌風險有關，但要注意應該保持整體飲食均衡，並避免過度攝取加工油脂。

3減脂肪

肥胖問題、胰島素阻抗，與慢性發炎，不只是糖尿病與心臟病的溫床，也與攝護腺癌有相關。過重的男性與內臟脂肪過多者，經常被發現在攝護腺肥大或手術後意外發現癌細胞。

因此，建議每週至少150分鐘中度有氧運動，例如，快走、游泳、打太極。

張家銘補充說，有家族史，或超過50歲的民眾更應主動詢問醫師，是否該進一步做篩檢，讓攝護腺癌變得可控、可預防、可早發現。

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