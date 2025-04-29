健康網》「1進食習慣」恐代謝失調！ 營養師揭3影響

營養師分享，若有零食、飲料不離手的習慣，恐怕會破壞代謝健康，使脂肪堆積、胰島素敏感性下降、發炎指數上升；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您是否經常手邊放零食、飲料，沒事的時候就吃一點、喝一口？台灣營養基金會董事吳映蓉在臉書專頁「吳映蓉博士營養天地」發文指出，這種「隨時吃、隨時喝」的習慣，會破壞人體的代謝健康，使脂肪堆積、對胰島素的反應變差、發炎指數增加。

吳映蓉分享，有關代謝的研究發現，就算每天吃的總熱量一樣，如果「不停地進食（continuous feeding）」，沒有空腹休息的時間，代謝數據通常會變差，造成脂肪堆積增加、胰島素敏感性下降、發炎指標上升。

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此外，學者也透過小鼠實驗及人體臨床試驗中發現，留一些時間讓身體「不吃（intermittent feeding）」，不但可以讓血糖控制更好，還能減少脂肪堆積，連身體的發炎反應、氧化壓力都跟著下降。

所以，想要更健康，吳映蓉表示，就要練習督促自己飯好好吃，吃完就休息，不要整天零食不離手；提醒自己含糖飲料不是陪伴，是負擔，沒事啜1口，胰島素也會跟著小暴衝1次。

吳映蓉說，藉此可以讓身體知道，什麼時候是「進食時間」、什麼時候是「休息時間」，給代謝系統一點喘息的空間。之後會發現，自己不但更有精神，體態也會慢慢變得更輕盈。

營養師表示，養成好好吃飯的習慣，讓身體知道何時是「進食時間」、何時是「休息時間」，體態也會更輕盈；圖為情境照。（圖取自freepik）

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