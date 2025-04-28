麥寮衛生所「耐震不足」擬重建 衛福部允諾全力支持

麥寮衛生所耐震能力不足、空間狹窄，縣府向爭取補助原地重建，總經費約8000萬元。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕麥寮衛生所建築耐震強度不足，空間狹窄，雲林縣府向中央爭取原地重建，總經費約8800萬元，衛生福利署允諾全力支持。雲林縣衛生局長曾春美表示，新大樓已完成規劃設計，且已租借附近民宅做臨時辦公室將先搬遷，只要中央核定重建經費即可著手興建工程作業。

麥寮鄉因台塑六輕進駐，人口急速成長，現為雲林縣人口數第3高的鄉鎮，第1為斗六市、第2虎尾鎮，因外來人口多是全縣人口最年輕鄉鎮，65歲以上人口比率只有14.22%，全縣平均為21.28%。

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曾春美指出，麥寮衛生所目前的建物在1988年啟用，配合中央推動長照計畫2018年規畫做長照C據點，考量建物牆壁、地板多處有龜裂、頂樓鋼筋外露，為確保使用民眾安全，向衛生部前瞻基礎建設計畫提出辦理修繕及補強，2020年中央核定補助1500多萬元經費。

曾春美說，當年縣府委託結構工程技師公會辦理耐震評估，結果建築耐震強度不足，結構補強不敷效益，建議拆除重建。縣府在2023年重新向衛福部提案爭取重建案納入優化偏鄉醫療精進計畫第2期，衛福部也在去年3月行文縣府表示原則同意辦理，今年4月初衛福部次長林靜儀與立法院衛環委員會到雲林考察，承諾會全力給予支持。

曾春美表示，拆除重建期間，麥寮衛生所將租借附近民宅做臨時辦公室，租借作業已完成發包，接下來即可搬遷，且新大樓規畫設計已完成，只要經費核定重建工程即可上路。

衛生局指出，新建物為地上4層樓，1樓做醫療門診，2樓為辦公室、多功能會議室、3樓長照C據點、4樓為日照中心。

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