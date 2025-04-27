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健康網》蜂蜜敷臉抗菌又保濕？ 食藥署闢謠：小心感染

2025/04/27 14:51

蜂蜜能敷臉？食藥署解答，一般食用蜂蜜未經純化，可能含有雜質或微生物，直接塗抹臉上可能增加肌膚感染風險；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

蜂蜜能敷臉？食藥署解答，一般食用蜂蜜未經純化，可能含有雜質或微生物，直接塗抹臉上可能增加肌膚感染風險；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕蜂蜜抗菌、保濕，敷臉能改善肌膚問題？食品藥物管理署強調，食材是拿來吃的，不是拿來塗的！一般食用蜂蜜未經純化，可能含有雜質或微生物，直接塗抹臉上可能增加肌膚感染風險，切勿誤信偏方，痘痘、發炎問題應依循正確管道治療，並做好防曬，才能養出好肌膚。

蜂蜜敷臉真的有效嗎？食藥署在臉書專頁「TFDA 化粧品安全使用」發文解答，坊間常有民眾誤信偏方，導致皮膚受到破壞，反而造成不可逆的傷害。一般食用的蜂蜜未經純化，可能含有雜質或微生物，直接塗抹在臉上可能會增加肌膚感染風險。

食藥署進一步解釋，蜂蜜抗菌效果須具備特定條件，如高濃度、高滲透壓及特定的含量，不是隨便買來的蜂蜜就能達到想要的功能。

食藥署提醒，食材不要隨意當護膚品亂用，若皮膚有發炎、長痘問題時，應尋求皮膚科建議，而非依賴偏方，想要擁有水嫩肌膚，仍應循正確管道並注重防曬，才能保養出健康好皮膚。

食藥署提醒，使用未完善處理的蘆薈敷臉，容易刺激肌膚外，也會讓其中的感光物質加重皮膚對紫外線的吸收，建議改選經過萃取的蘆薈露更安心；示意圖。（圖取自freepik）

食藥署提醒，使用未完善處理的蘆薈敷臉，容易刺激肌膚外，也會讓其中的感光物質加重皮膚對紫外線的吸收，建議改選經過萃取的蘆薈露更安心；示意圖。（圖取自freepik）

蘆薈汁液敷臉？ 食藥署：感光物質反害變黑

蘆薈是民間流傳的美容偏方，有人會拿來敷臉，也有人取它的汁液，用來舒緩日曬後的皮膚。食藥署曾在食藥好文網提醒，使用沒有處理完善的蘆薈敷臉，容易刺激肌膚，而當中的感光物質也會加重皮膚對紫外線的吸收，結果得到反效果，美白不成反而變黑，應小心留意。想要水噹噹的肌膚，建議不要輕易嘗試自製面膜，若要使用蘆薈，建議選擇經過萃取的蘆薈露比較安全。

食藥署補充，在使用面膜敷臉時，有人以為敷愈久皮膚吸收的營養愈多，這也是迷思，一般敷的時間按照廠商建議，大約都在10-20分鐘左右，若時間過久，皮膚裡的水分反而會被面膜吸收，使皮膚變得乾燥敏感。

食藥署表示，敷臉約在10-20分鐘左右，若時間過久，皮膚水分反而會被面膜吸收，變得乾燥敏感；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

食藥署表示，敷臉約在10-20分鐘左右，若時間過久，皮膚水分反而會被面膜吸收，變得乾燥敏感；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

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