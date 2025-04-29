后里住宿長照機構望10月啟用 豐原醫院分院促明年動工

豐原醫院位於后里的住宿型長照機構，目前已完工驗收中，預定今年10月底營運。（楊瓊瓔提供）

〔記者歐素美／台中報導〕立委楊瓊瓔今（29）日邀集衛福部、台中市政等會勘視察衛福部豐原醫院后里住宿型長照機構與后里分院新建工程辦理情形，楊瓊瓔指出，后里長年缺乏長照及醫療照護機構，歷經多年努力，住宿型長照機構預定今（2025）年10月底營運，她並爭取后里區民優先入住及優惠回饋，讓高齡長者在地安養；后里分院土地則與與市府及中央單位達成共識，將按原定計畫期程推動，希望明（2026）年如期動工，力拚118年底完工。

豐原醫院院長李永恒表示，后里住宿型長照機構規劃有200床住宿式長照與30床日照服務，總經費約4億7千萬元，112年4月開工，今年2月已提前竣工，正辦理驗收程序，預計6月底取得使用執照，9月底完成設立許可，10月正式營運；機構2樓並特別規劃18床失智專區，設計上採用日照通透、寬敞的迴廊與「家屋」概念空間，提供溫暖又安全的失智照護環境。

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至於后里分院新建工程，規劃設置195床，涵蓋急性一般病房、特殊病房、急診、門診及洗腎等功能，總經費達15億9468萬元。李永恒指出，目前台中市政府已完成都委會審議，並轉呈內政部專案審查，修正意見中，接續進行規劃設計案招標作業，預定明年中動工。楊瓊瓔允協助向中央溝通，力促內政部儘速完成都市計畫審議，以確保后里分院如期動工，力拚118年底營運。

在地的眉山里長潘錦致與厚里里長黃金益皆建議，應優先保留部分床位給后里鄉親登記入住；墩西里長紀廷芳則提醒，醫療廢棄物應由專責單位統一外運處理，以維護空氣品質；聯合里長陳查某則指出，兩大建設落成後，對於月眉糖廠周邊交通勢必造成擾動，希望市府能預先規劃道路拓寬與都市計畫道路開闢。

市議員陳本添則建議未來可進一步擴充長照床位，並呼籲重視日照接送時段可能造成的交通壅塞問題；張瀞分認為，后里分院設立後，不僅提升在地急重症處理能力，更能爭取黃金救援時間，減少轉院延誤風險，對后里居民是實質保障；邱愛珊則指出，台灣已邁入高齡社會，長照需求日增，后里長照機構的啟用，將可望有效減輕家庭照顧壓力。

楊瓊瓔表示，將全力協助排除執行困難，確保住宿型長照機構如期啟用、后里分院順利動工，真正實現「在地安養、在地就醫」的目標，守護后里鄉親的健康。

立委楊瓊瓔29日邀集衛福部、台中市政等會勘視察衛福部豐原醫院后里住宿型長照機構與后里分院新建工程辦理情形。（楊瓊瓔提供）

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