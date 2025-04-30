健康網》香蕉傷筋骨？ 營養師闢謠：只有4類人需當心

營養師指出，體質過敏、脾胃虛寒、腎臟病及血鉀過高等4種人食用香蕉時需特別留心；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕坊間有傳言指出，由於香蕉中的鉀、磷、鎂含量過高，吃了會傷到筋骨、害骨頭變脆，更會影響人體鈣質吸收，這是真的嗎？營養師林雨薇在臉書專頁發影片闢謠，她表示，自己查了很多文獻，都沒有發現有研究指出吃香蕉有害人體骨骼健康。她強調，健康者每日食用1-2根香蕉是沒問題的，只有體質過敏、脾胃虛寒、腎臟病及血鉀過高等4種人需當心。

適量攝取鉀、磷、鎂 能護骨

林雨薇表示，鉀反而是有助於留住鈣質的好幫手，足夠但不超量的鉀，能夠減少尿液當中鈣質的流失，還能讓骨骼更加強健。1根中型的香蕉（連皮重量約125g），鉀含量就有368毫克、鈉含量0，像這樣「高鉀低鈉」的食物，還可以幫助我們預防高血壓及心血管疾病。

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至於磷，林雨薇說，香蕉中的磷也不高，1根香蕉大概只有23毫克的磷，離衛福部頒布的「國人膳食營養素參考攝取量（Dietary Reference Intakes, DRIs）」中磷的建議量800毫克還有很多空間。所以，平時吃1根香蕉是不會超量的，也不會干預到人體骨骼健康。

而鎂跟鈣一樣，林雨薇指出，兩者都是維持人體骨骼健康的營養素，1根香蕉中的鎂含量約24毫克，每天吃1-2根，對人體骨骼健康影響微乎其微，不用太擔心。

綜上所述，林雨薇說，健康者每日吃1-2根香蕉是沒有問題的，可以補充到適量營養素，維持身體健康。不過，她也提醒，若有以下4種問題者，在吃香蕉的時候就要特別小心：

4類人慎食 腎病患者當心鉀過高

●體質過敏者：一吃身體就不適，即須暫停食用。

●脾胃虛寒者：以中醫角度來說，香蕉屬於寒性食物，須斟酌食用。

●腎臟病患者：由於這類族群無法正常代謝「鉀離子」，所以在吃香蕉的時候要特別當心鉀過高的問題。

●血鉀過高者：已經有此狀況者，若再多吃香蕉，可能會加重病情，甚至引發心律不整問題。

營養師提醒，血鉀過高者吃香蕉時要注意攝取量，多吃恐導致心律不整；圖為情境照。（圖取自freepik）

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