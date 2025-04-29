健康網》45歲前還來得及！ 生命8要素決定未來心血管健康

一項35年的大型追蹤研究發現，只要18-45歲這段時間，所累積的健康分數越高，到了中年以後，罹患心血管疾病的風險大大下降；情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕與其等到老了再來養生、補充營養保健食品，不如從年輕的時候，就在日常生活中打好基礎，內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身 」發文分享，美國一項長達35年的大型追蹤研究發現，只要18-45歲這段時間，所累積的健康分數越高，到了中年以後，罹患心血管疾病（比如心肌梗塞、中風）的風險大大下降。

生命8要素

●健康飲食。

●身體活動。

●遠離菸害（包含二手菸）。

●充足睡眠。

●標準體重（BMI）。

●血膽固醇。

●血糖穩定。

●血壓正常。

每個項目可以拿到0-100分，最後加總分數越高，代表心血管越健康。

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蔡明劼表示，不只是當下的健康狀態，而是長期累積下來的生活方式，才真正決定了未來的健康。甚至如果在這段期間（18-45歲）健康行為有進步（分數往上爬），也會讓心血管疾病的風險大幅降低。

蔡明劼提到，值得注意的是，血壓、血糖、膽固醇等指標，即便有使用藥物控制，只要能維持在不錯的水準，也大大勝過數值不佳的族群。想要健康長壽，現在就可以開始努力，不是等到年老才來後悔。

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