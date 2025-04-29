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健康網》45歲前還來得及！ 生命8要素決定未來心血管健康
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕與其等到老了再來養生、補充營養保健食品，不如從年輕的時候，就在日常生活中打好基礎，內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身 」發文分享，美國一項長達35年的大型追蹤研究發現，只要18-45歲這段時間，所累積的健康分數越高，到了中年以後，罹患心血管疾病（比如心肌梗塞、中風）的風險大大下降。
生命8要素
●健康飲食。
●身體活動。
●遠離菸害（包含二手菸）。
●充足睡眠。
●標準體重（BMI）。
●血膽固醇。
●血糖穩定。
●血壓正常。
每個項目可以拿到0-100分，最後加總分數越高，代表心血管越健康。
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蔡明劼表示，不只是當下的健康狀態，而是長期累積下來的生活方式，才真正決定了未來的健康。甚至如果在這段期間（18-45歲）健康行為有進步（分數往上爬），也會讓心血管疾病的風險大幅降低。
蔡明劼提到，值得注意的是，血壓、血糖、膽固醇等指標，即便有使用藥物控制，只要能維持在不錯的水準，也大大勝過數值不佳的族群。想要健康長壽，現在就可以開始努力，不是等到年老才來後悔。
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