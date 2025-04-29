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健康網》吃太油害腸道走鐘！ 醫：發炎、大腸癌跟著來

2025/04/29 17:49

醫師指出，長期高油高脂飲食會破壞腸道菌群，甚至可能造成「腸漏」，引發腸道慢性發炎，增加罹患大腸癌風險；示意圖。（圖取自freepik）

醫師指出，長期高油高脂飲食會破壞腸道菌群，甚至可能造成「腸漏」，引發腸道慢性發炎，增加罹患大腸癌風險；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕香噴噴的炸雞、濃郁的奶油醬，讓人吃得好滿足，也讓健康悄悄出問題！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，腸道系統是健康的第一道防線，長期高油高脂飲食會破壞腸道菌群，導致好菌減少，削弱黏膜保護力，讓毒素和病菌有機可乘，甚至可能造成「腸漏」狀況，引發腸道慢性發炎，增加罹患大腸癌的風險。

黃軒於臉書「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文表示，腸道如同一座生態花園，住著無數細菌幫助消化、抵禦病菌。長期大魚大肉、嗜吃油炸食物情況下，這座花園便會悄悄失衡。此外，攝取過多油脂會讓菌群失調、黏膜屏障受損，甚至引發「腸漏」，進而造成慢性發炎，並提高大腸癌風險。

炸物改變腸道菌群 恐致腸漏症

黃軒表示，許多人以為高油食物只會讓體重上升，其實這只是冰山一角。研究發現，高脂飲食會顯著改變腸道菌群的組成（gut microbiota composition），導致有益菌減少、有害菌增多，進而破壞腸道屏障，甚至引發慢性發炎。他說，據回顧的研究指出，高脂飲食會降低腸道中的短鏈脂肪酸（short-chain fatty acids），進而削弱腸道黏膜的保護力，增加腸道通透性，讓毒素和致病菌有機可乘。

另，黃軒說，長期飲食吃太油，腸道細胞間的緊密連結（tight junction）會被破壞，這種現象又被稱為「leaky gut」（滲漏腸道）；也讓本來應該被阻擋的毒素和致敏物質滲入血液，引發全身性發炎，甚至可能與自體免疫疾病、過敏、情緒障礙相關。他說，有研究指出，高脂飲食與腸道通透性增加有高度相關，且會誘發腸道發炎反應。

醫師表示，長期吃太油，腸道細胞間的緊密連結會被破壞，導致「滲漏腸道症候群」上身；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師表示，長期吃太油，腸道細胞間的緊密連結會被破壞，導致「滲漏腸道症候群」上身；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

壞油攝取多 大腸癌風險也升高

黃軒表示，除了短期不適，高脂飲食還可能拉響腸癌警報。他說，研究指出，攝取過多飽和脂肪與紅肉，加上缺乏膳食纖維，會使腸內環境偏向致癌菌叢增生，促進腫瘤形成。根據2018年發表的研究，高脂飲食促使腸道中Myc+腫瘤細胞擴增，加速大腸癌的進展。

黃軒指出，「太油」其實並不全是壞事。人體也需要健康脂肪，例如：橄欖油、深海魚油中的Omega-3脂肪酸，這些脂肪反而能保護腸道、抗發炎。市面上常見的加工油品，如反式脂肪、精煉植物油，才是真正的腸道殺手。

好油多蔬果 保護腸道這樣吃

至於飲食怎樣保護腸道，黃軒提出以下建議：

減少油炸、加工食品：改成水煮、清蒸、烘烤方式烹調。

選擇好油：如橄欖油、酪梨油、亞麻仁油。

多吃高纖蔬果：幫助益菌生長、促進腸道蠕動。

補充發酵食品：如優格、納豆、泡菜，穩定腸道菌群。

多喝水、適量運動：促進排便、防止腸道淤積毒素。

黃軒提醒，腸道不是鋼鐵做的，也無法承受長期油膩的摧殘。想要擁有好體質、好氣色，就從改掉「太油」的飲食習慣開始，別讓味蕾的短暫快樂，換來腸道的長期痛苦。

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