自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

青年輕忽腰背痛 2.4公分結石險傷腎

2025/04/14 05:30

▲邵郁鏵醫師說明患者的結石狀況。（照片提供／邵郁鏵）

▲邵郁鏵醫師說明患者的結石狀況。（照片提供／邵郁鏵）

文／邵郁鏵

1名30多歲勞工的腎臟內有1顆2.4公分結石，因無明顯不適而未處理，但近來腰痠背痛頻繁，影響生活與工作，經其他病友介紹就醫。檢查發現結石已大到影響腎引流，恐損害腎功能，於是建議患者進行軟式輸尿管鏡手術。

軟式輸尿管鏡手術終結困擾

手術透過內視鏡從尿道進入，雷射擊碎結石並清除碎片，恢復腎臟引流。術後患者恢復良好，疼痛緩解、排尿順暢，隔天即可恢復日常生活，終結3年結石困擾。

這名患者因為長期從事勞動工作，加上體質容易產生結石，導致腎臟內早已存在結石，但因未及時處理，最終引發腰痠背痛，影響到日常與工作狀態。

其實，腎結石的形成與體質、飲食習慣及生活環境息息相關，如果有以下幾個習慣，恐怕在無形中增加結石風險：

5種生活習慣增加腎結石風險

●水喝太少：尿液濃縮，增加結晶沉積。

●高鈉飲食：鹽分過多影響鈣排放，易促成結石。

●高蛋白飲食：動物性蛋白增加尿酸，易形成尿酸結石。

●遺傳體質：部分人天生易長結石。

●工作環境：高溫流汗多，水分補充不足。

腎結石並非無法預防，養成良好生活習慣，適量補充水分、均衡飲食，就能有效降低風險。如果有家族病史或曾經有過結石問題，更要特別注意！

◎腎結石怎麼治？主要依結石大小與位置而定：

●小於0.5公分：多喝水＋飲食調整，自然排出。

●小於2公分：體外震波碎石（ESWL），震碎結石隨尿排出。

●2公分以上：軟式輸尿管鏡手術，內視鏡＋雷射碎石，無傷口、恢復快。

●超過2.5公分或腎盂結石：軟式輸尿管鏡搭配經皮腎造廔取石術（PCNL），腰部小孔取石，適用複雜結石。

要提醒的是，以上皆需醫師依個人狀況評估做！

◎預防腎結石，可以這樣做：

●每日飲水量達2000c.c.至3000c.c.，增加尿量，幫助結石排出。

●減少鹽分攝取。

●避免過量鈣質沉積。

●適量攝取蔬菜水果，降低草酸含量。

●控制紅肉與內臟類攝取，減少尿酸結石風險。

此外，有結石病史者應定期回診檢查，若出現反覆腰痛、血尿或排尿異常，千萬別拖延，盡早就醫，才能遠離結石困擾！

（作者為長慎醫院泌尿外科醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中