青年輕忽腰背痛 2.4公分結石險傷腎

▲邵郁鏵醫師說明患者的結石狀況。（照片提供／邵郁鏵）

文／邵郁鏵

1名30多歲勞工的腎臟內有1顆2.4公分結石，因無明顯不適而未處理，但近來腰痠背痛頻繁，影響生活與工作，經其他病友介紹就醫。檢查發現結石已大到影響腎引流，恐損害腎功能，於是建議患者進行軟式輸尿管鏡手術。

軟式輸尿管鏡手術終結困擾

手術透過內視鏡從尿道進入，雷射擊碎結石並清除碎片，恢復腎臟引流。術後患者恢復良好，疼痛緩解、排尿順暢，隔天即可恢復日常生活，終結3年結石困擾。

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這名患者因為長期從事勞動工作，加上體質容易產生結石，導致腎臟內早已存在結石，但因未及時處理，最終引發腰痠背痛，影響到日常與工作狀態。

其實，腎結石的形成與體質、飲食習慣及生活環境息息相關，如果有以下幾個習慣，恐怕在無形中增加結石風險：

5種生活習慣增加腎結石風險

●水喝太少：尿液濃縮，增加結晶沉積。

●高鈉飲食：鹽分過多影響鈣排放，易促成結石。

●高蛋白飲食：動物性蛋白增加尿酸，易形成尿酸結石。

●遺傳體質：部分人天生易長結石。

●工作環境：高溫流汗多，水分補充不足。

腎結石並非無法預防，養成良好生活習慣，適量補充水分、均衡飲食，就能有效降低風險。如果有家族病史或曾經有過結石問題，更要特別注意！

◎腎結石怎麼治？主要依結石大小與位置而定：

●小於0.5公分：多喝水＋飲食調整，自然排出。

●小於2公分：體外震波碎石（ESWL），震碎結石隨尿排出。

●2公分以上：軟式輸尿管鏡手術，內視鏡＋雷射碎石，無傷口、恢復快。

●超過2.5公分或腎盂結石：軟式輸尿管鏡搭配經皮腎造廔取石術（PCNL），腰部小孔取石，適用複雜結石。

要提醒的是，以上皆需醫師依個人狀況評估做！

◎預防腎結石，可以這樣做：

●每日飲水量達2000c.c.至3000c.c.，增加尿量，幫助結石排出。

●減少鹽分攝取。

●避免過量鈣質沉積。

●適量攝取蔬菜水果，降低草酸含量。

●控制紅肉與內臟類攝取，減少尿酸結石風險。

此外，有結石病史者應定期回診檢查，若出現反覆腰痛、血尿或排尿異常，千萬別拖延，盡早就醫，才能遠離結石困擾！

（作者為長慎醫院泌尿外科醫師）

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