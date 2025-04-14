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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

上班族三餐外食長瘜肉 醫：定期篩檢遠離大腸癌

2025/04/14 10:43

中榮嘉義分院大腸直腸科醫師江梓維說明，大腸瘜肉可能從良性轉為惡性的大腸癌。（台中榮總嘉義分院提供）

中榮嘉義分院大腸直腸科醫師江梓維說明，大腸瘜肉可能從良性轉為惡性的大腸癌。（台中榮總嘉義分院提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕46歲張姓男子是1名上班族，因三餐幾乎外食，用餐時間也不固定，經親友建議近日至醫院進行大腸癌篩檢（糞便潛血檢查），結果異常，進一步檢查發現，長了早期的瘜肉，經切處恢復狀況良好，醫師提醒，大多數大腸癌從良性瘜肉轉化成惡性，定期接受癌症篩檢，能及早揪出大腸瘜肉與潛在危機。

台中榮總嘉義分院大腸直腸科醫師江梓維表示，張姓患者因做了大腸癌篩檢發現長瘜肉，將其一併切除，病理報告顯示為良性腺瘤，現在恢復狀況良好。

上班族三餐幾乎外食，經過大腸癌篩檢發現長了瘜肉及時切除治療。（台中榮總嘉義分院提供）

上班族三餐幾乎外食，經過大腸癌篩檢發現長了瘜肉及時切除治療。（台中榮總嘉義分院提供）

江梓維說，依衛福部國健署資料，大腸癌發生人數已連續15年位居第1位，平均每天有44人罹患大腸癌，國人平均每22人就有1人罹癌，今年元月起，國健署放寬大腸癌篩檢資格，45至74歲、40至44歲且其父母、兄弟姊妹、字女曾患有大腸癌民眾，每2年可免費糞便潛血檢查1次，如果糞便潛血檢查呈現陽性，應進一步檢查大腸鏡檢查。

江梓維說，大腸癌是最可預防的癌症之一，遠離大腸癌最先要具備良好飲食習慣，外食族應少吃紅肉、減少食用加工製品，多攝取高纖維食物，並養成運動的良好習慣。

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