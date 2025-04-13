打造失智全方位照護 嘉基辦國際研討會

嘉義基督教醫院舉辦失智症國際研討會。（嘉義基督教醫院提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕今年是嘉義基督教醫院67週年慶，今天在路加堂舉辦「2025失智症國際研討會－失智友善城市的全方位照護」，邀集來自日本、美國、英國等國際失智症專家，與國內專業團隊共同交流，聚焦全球失智照護趨勢與實務策略，攜手推動更完善的友善照護體系。

嘉基院長陳煒表示，研討會以「打造失智友善城市」為核心主軸，內容涵蓋從預防、診斷、治療到社區整合照護的全方位策略，吸引近500位來自全國各地從事醫事與長照服務相關人士參與。

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嘉基院長陳煒表示，研討會以「打造失智友善城市」為核心主軸，內容涵蓋從預防、診斷、治療到社區整合照護的全方位策略。（嘉義基督教醫院提供）

日本失智症預防醫學會理事長浦上克哉教授、美國梅約醫學中心梅里德‧巴特利醫師（Dr. Mairead Bartley）及英國家醫科醫師珍妮芙・彼尤特（Dr. Jennifer Bute）等分享；珍妮芙・彼尤特於2009年被診斷出早發性失智症，積極投身改善失智者生活品質的行動，她以患者身分分享自身心路歷程與需求，強調「熟悉感與安全感」對失智者的重要性，提出在急性醫療體系中導入「失智友善照護」的實際做法。

嘉基失智症整合中心主任陳誠仁與嘉義市衛生局長廖育瑋共同介紹嘉義市建構失智照護網絡的具體成果，為打造完善的照護網絡，市府今年推出「憶嘉人6支箭」創新方案，涵蓋篩檢擴大、心理關懷、法律諮詢、到宅環境改造、年輕照顧者支持及環境指引，結合失智共照中心、據點與日照單位，深化失智友善環境，逐步落實「醫療—社區—家庭」三方串聯。

嘉基表示，政府可參考美國梅約照護模式，開放老人醫學科或家庭醫學科醫師共同執行失智症的前期診斷，並銜接轉介至神經內科及精神科，讓更多失智者儘早被診斷並進入照護系統。

失智症國際研討會有近500人參與。（嘉義基督教醫院提供）

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