地母廟慨捐中巴 助中榮埔里分院免費就醫接駁

埔里地母廟捐贈中型巴士給中榮埔里分院，盼提升免費就醫接駁量能，照顧更多有就醫需求的年長鄉親。（中榮埔里分院提供）

〔記者劉濱銓／南投報導〕台中榮總埔里分院是大埔里地區重要醫療機構，惟照護鄉鎮幅員廣闊，以及大眾運輸不足，加上高齡化導致就醫不便，為此埔里地母廟特別捐贈該分院1輛中型巴士，提升免費就醫接駁量能，照顧更多有就醫需要的鄉親。

地母廟廟方表示，該廟以地母至尊慈悲為懷與濟世精神，本著受之社會、用於社會理念造福鄉里，此次運用信眾善款，捐贈中型巴士交通車，希望能造福大埔里地區居民，讓鄉親都能常保健康。

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埔里地母廟運用信眾善款，捐贈中型巴士給中榮埔里分院，盼提升免費就醫接駁量能。（中榮埔里分院提供）

中榮埔里分院院長張仁義則說，大埔里地區地處偏鄉，大眾運輸不便，且人口老化嚴重，65歲以上老年人口佔20％以上，年輕人多因上班或在外地工作，無法及時接送長輩就醫，導致中高齡就醫不便。

該分院長期致力提供大埔里地區醫療服務，除提升醫療設備，近年也改善就醫便利性與可及性，持續以21人座中型巴士，免費提供大埔里地區民眾隨招隨停就醫接駁，每週約行駛90班次，此次感謝地母廟慷慨捐贈交通車，可望讓廣大鄉親有更安全便捷的就醫交通工具，守護在地居民健康。

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