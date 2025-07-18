工地男2天沒排尿 急性腎衰竭險喪命

天氣炎熱，醫師提醒要隨時補充水分。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕七月連日高溫，台中大甲李綜合醫院熱傷害的患者至少多了三成。一名44歲在工地上班的男子，日前上班上到一半，突然覺得身體發熱，右上腹和左下腹疼痛，視力模糊，幾乎要昏厥。同事發現後趕緊把他送到醫院急診，當時患者血壓逐漸變低，緊急搶救，血液中的尿素氮、肌酸酐皆飆高，診斷為急性腎衰竭、代謝性酸中毒，住院治療後才恢復正常。

大甲李綜合醫院腎臟科主治醫師陳采峯表示，該患者被同事從工地緊急送到急診，到院時血壓低，昏厥到幾乎休克，檢查後發現，血液中尿素氮（BUN）達60.2mg/dl（正常值約在7~20mg/dl間），肌酸酐達6.74 mg/dl（正常0.7-1.3 mg/dl），也有高血磷症狀，生命徵象不穩定。

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患者自述，在工地上班，因為天氣酷熱流汗流很多，幾乎兩天沒尿尿，沒想到上班上到一半，被同事送到醫院，住院住了三天才出院。

陳采峯透露，該男子在幾年前也曾經因為喝水不足，在大熱天罹患急性腎衰竭被送醫治療，沒想到，這次居然第二次因同樣的病症住院。天氣持續酷熱，一定要記得隨時補充水分，即使待在冷氣房內，也別忘了喝水，才能避免熱中暑，另外，也要注意自己的尿液量，如果流汗過多尿液量變少，或是尿液的顏色變深、有茶褐色，都要提高警覺，可能是水量補充不足，不要以為自己有喝水就是補充水分，一定要喝夠量，隨時補充，等到口渴再喝水就太慢了。

大甲李綜合醫院腎臟科主治醫師陳采峯說，一名患者兩天沒尿尿急性腎衰竭。（示意圖，記者張軒哲攝）

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