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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

僅40多歲、無高血壓 竟腦溢血！醫提醒檢查潛藏病因

2025/07/18 11:42

動脈導管攝影顯示阿娟有顱內動靜脈畸形，紅色前頭為動脈，直接連接到（藍色箭頭）靜脈，生靜脈畸形血管巢（紫色圈圈）。（南投醫院提供）

動脈導管攝影顯示阿娟有顱內動靜脈畸形，紅色前頭為動脈，直接連接到（藍色箭頭）靜脈，生靜脈畸形血管巢（紫色圈圈）。（南投醫院提供）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投4旬婦女意識不清、左側肢體無力，衛福部立南投醫院檢查出腦溢血，後進一步發現是少見的「顱內動靜脈畸形」，因她有肝硬化合併凝血異常不適合開刀，後轉診醫學中心使用伽馬刀手術。支援該院的三軍總醫院神經外科醫師陳奕安提醒，年輕患者無高血壓卻腦溢血，就應進一步檢查有無其他潛藏症狀。

衛福部南投醫院指出，45歲婦女阿娟（化名）5月曾因頭痛、意識混亂及嘔吐就醫過，而不久前因意識不清、左側肢體無力送該院急診，因此懷疑她的腦溢血可能有其他因素造成。後來檢查，發現她有「顱內動靜脈畸形」。

支援該院的三總神經外科醫師陳奕安表示，「顱內動靜脈畸形」大多是因先天異常的關係或遺傳性疾病，造成腦部動脈直接連接到靜脈，沒有經過微血管，可能會造成腦溢血、肢體無力、癲癇等問題。平時不會有明顯的症狀，大多是腦溢血或發生癲癇時檢查出來，也有人是健檢時意外發現。

阿娟此次腦出血部位並不是常見的出血位置，才會進一步安排核磁共振檢查，並且透過經動脈導管血管攝影確診顱內動靜脈畸形。

陳奕安說，一旦確診顱內動靜脈畸形，都應接受後續治療以避免嚴重的併發症。目前治療方式分為「外科切除手術」、「立體定位放射線手術（電腦刀或伽馬刀）」和「血管栓塞術」，醫師會根據病灶大小、位置、靜脈引流路徑及病人整體狀況決定如何治療。

神經外科醫師陳奕安提醒，年輕人有烈頭痛就應檢查，而沒有高血壓腦溢血，更要進一步檢查有無潛藏病症。（南投醫院提供）

神經外科醫師陳奕安提醒，年輕人有烈頭痛就應檢查，而沒有高血壓腦溢血，更要進一步檢查有無潛藏病症。（南投醫院提供）

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