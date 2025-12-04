AI成醫護神隊友 2025台灣醫療科技展 嶄新AI應用登場

總統賴清德到輔導會榮民醫療體系展區，台北榮總陳威明院代表說明「未來醫療」的成果。（台北榮總提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕2025台灣醫療科技展今（4）起至12月7日在南港展覽館登場，未來藥師不必再為分辨一顆顆「長得一模一樣」的白色小藥丸看到眼花，診間裡醫師也終於能少敲鍵盤、多看病人；在醫療人力持續吃緊的情況下，AI走進醫院第一線，成為今年醫療科技展最有感的亮點。

台北榮民總醫院攜手華碩智慧醫療合作開發「華碩智慧病歷助手」，將生成式AI導入臨床病歷書寫流程。院方指出，臨床醫師約有3至4成工作時間花在寫病歷，導入AI的核心目標就是「少寫字、多看病」，病歷助手採用地端AI模型，搭配完整稽核機制，確保病人資料不外流、使用安全可控，未來也將結合語音輸入與臨床決策支援，逐步發展為全院通用的智慧臨床助手，今（2025）年10月起，率先在內科、外科、兒科及婦產科等科別上線，能自動彙整檢驗結果與臨床紀錄，產出病歷草稿，減輕醫師長時間文書負擔。

榮民醫療體系的AI布局不只止於北部，台中榮總今年以「未來醫療」為主軸參展，展出多項AI結合臨床診斷與復健的應用成果，同時發表「自動化膝關節間隙量測系統」，透過AI影像分析輔助判讀，可應用於國人常見的退化性關節炎，在預防、治療與復健決策上提供更精準的量化依據，為智慧診斷與臨床決策開啟新方向；作為獲選「世界百大最佳智慧醫院」的醫學中心，中榮也表示，將持續推動智慧技術的臨床落地與普及，把台灣在精準、智慧且兼顧人性化醫療的實力，推向全國與國際。

在藥事流程方面，馬偕醫院展出裸錠藥物AI辨識機，為藥師工作解壓，病人因病況變化、手術延期等情況，常會出現已調劑但需退回藥局的「回藥錠」，散裝藥物外觀相似，過去得靠藥師逐顆比對確認。馬偕藥劑部主任陳智芳分享，醫院每日處方量約6000筆，其中約120筆會異動，藥師每天需處理的退藥裸錠高達1000顆，長時間下來「真的會眼花」。這套辨識機只需將藥丸倒入藥盤，2秒內就能完成最多200顆藥品的雙面判讀，正確率達98%，並可即時警示外觀相似藥品混入，預計明年正式投入臨床使用。

馬偕紀念醫院總院長張文瀚（左）與陳智芳主任於科技展展示裸錠藥品AI辨識機。（馬偕醫院提供）

馬偕藥劑部主任陳智芳示範操作裸錠藥品AI自動辨識機，快速判讀回收藥錠。（馬偕醫院提供）

長庚醫院則展出多項已在院內全面推動的智慧系統，包括氣送管RFID整合系統、AI停改診通知、智慧疼痛偵測與乳癌關懷小幫手等，協助流程優化、縮短病人等待時間。院方指出，氣送整合系統上線後，病人出院流程可在1小時內完成，讓醫護工作更省力，也提升流程透明度與安全性。

長庚展區啟動儀式，左起高雄長庚醫院副院長陳武福、土城醫院院長賴旗俊、長庚行政中心總執行長潘延健、長庚決策委員會副主委陳建宗、台北長庚醫院院長黃集仁、基隆長庚醫院院長吳俊德、嘉義長庚醫院副院長林俊良。（長庚醫院提供）

國泰醫院看準國人大腸癌高發生率，推出「大腸內視鏡病理切片AI」，可在醫師正式判讀前，自動標示癌症與癌前病變區域，幫助快速聚焦微小異常，減輕病理科醫師負擔。此院方也攜手學研團隊研發「智慧感測足壓異常分析功能襪」，以穿戴式襪套取代傳統鞋墊，鎖定國內高達25%至30%的足部疼痛盛行率，未來可望應用於高齡跌倒預防、復健與智慧健康照護市場。

國泰醫院攜手學研團隊研發「智慧感測足壓異常分析功能襪」。（國泰醫院提供）

