健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》台大疑肺結核案 醫：應改善這些環境

2025/12/04 16:10

台大多名學生收到肺結核匡列檢查通知書，令他們以為「我感染肺結核了？」。（資料照）

台大多名學生收到肺結核匡列檢查通知書，令他們以為「我感染肺結核了？」。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕台大傳出疑似肺結核接觸傳染案件，有多位學生需要做肺結核篩檢。據報導，有多名學生收到郵件通知，要求進行X光與抽血，引發廣泛討論；不少當事人認為很可能是在過去修過某門課程，甚至直呼「我會感染嗎？」安南醫院胸腔內科醫師何建輝呼籲學生，若出現持續咳嗽、夜間盜汗或體重不明原因下降，應盡快就醫；同時也有必要改善教室、宿舍或研究室之通風。

針對本案，疾管署說明，結核病為全球性慢性傳染病，台灣在一年四季都有病例。林明誠說明，本次案例正在了解個案活動與接觸情形，依照流程進行。疾管署副署長林明誠表示，本次事件為單一確診個案，並非校園群聚；同時接到通知不代表有感染，只要配合衛生單位追蹤即可。

何建輝在臉書粉專「胸腔內科-何建輝醫師」表示，台大近日傳出肺結核個案，在校園與社群引發熱議。部分學生反映這並非首次接獲通知，研判可能與1至2年前修習的「經濟學原理」課程有關。適逢期末考週，學生被通知需驗血與照X光，確實造成壓力與不便。衛生局已證實個案存在，並針對接觸者展開回溯追蹤，時間跨度可能超過一年，以確保完整的接觸史與風險評估。

同時引用報導提到，受影響對象包含同住者，以及在可傳染期間內單日接觸超過 8 小時，或累計達40小時以上的同學與教職員。校方配合主管機關進行防疫與衛教，但因個資保護，無法對外公布更多細節。疾管署表示，目前屬個案，並非群聚感染。

何建輝說明結核菌傳染與衛教重點：

結核病主要透過飛沫核傳播：當患者在可傳染期咳嗽、說話或大笑時，產生的微小含菌顆粒可在空氣中停留，並被他人吸入。

短暫、非密切接觸風險較低：反之長時間、密閉空間與近距離接觸風險較高，例如同教室長時間上課、同寢室共同居住、同辦公室工作。

感染後不一定立即生病，可能為「潛伏感染」：潛伏感染者無症狀、無傳染力，但在免疫力下降時，可能轉為「活動性結核」。

活動性結核具有傳染力：常見症狀為，持續咳嗽超過 2 至 3 週、咳痰或痰中帶血、胸痛、氣促或易喘、夜間盜汗、發燒、食慾下降、體重減輕與倦怠。

為何需要回溯追蹤？何建輝說明：結核的潛伏期可長達數月至數年；公共衛生單位會依據接觸強度與時間，進行校園、家庭與職場的匡列與檢查。即便檢查安排在期末考週，其目的在於儘早找出潛伏感染與可能的活動性個案，降低傳播風險，保護同學與師長。

檢查與後續流程：

常見檢查包含胸部X光與免疫反應檢測（IGRA）或皮膚試驗（TST）；必要時進一步進行痰液抹片、培養與核酸檢測。若為潛伏感染，醫療團隊會評估是否進行預防性治療，以降低日後發病風險。若為活動性結核，會依規範接受完整治療，並於可傳染期配合隔離與追蹤，保護同儕與家人。

最後何建輝提出校園自我保護建議：

●儘量改善教室、研究室與宿舍的通風；減少在密閉空間內長時間群聚。

●若出現持續咳嗽、夜間盜汗或體重不明原因下降，速至胸腔內科或感染科就醫評估，並主動告知接觸史。

●依通知完成檢查與衛教，並按時返診追蹤；若需配合影像或實驗室複檢，請勿延誤。

