健康 > 杏林動態

不讓員工失望！彰基年終獎金逾3.3個月？總院長：本月底解答

2025/12/04 17:17

彰基2026年終獎金會不會超越今年的3.3個月，備受矚目。（記者湯世名攝）

彰基2026年終獎金會不會超越今年的3.3個月，備受矚目。（記者湯世名攝）

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化基督教醫院今（4）年初年終獎金高達3.3個月創史上新高，發放總額高達10億元。年底之際，明（2026）年的年終獎金，備受矚目。日前彰基129週年運動會時，董事會宣布「不會讓員工失望」，不少醫護人員樂觀說「希望至少能有3.4個月」；彰基總院長陳穆寬則強調，年終獎金預計12月底公布，明年2月9日發放。他會照顧好員工，給他們好的福利，讓辛苦的員工用愛來照顧病人。

彰基總院從總院長陳穆寬2018年上任以來，首年年終獎金就高達2.8個月，並連續4年持平，到了2022年一舉突破3.1個月，刷新126年來最高紀錄，疫情衝擊企業和醫院利潤，年終獎金未減反增，羡煞眾多上班族；2023年再刷新達到3.2個月，2024年再突破達到3.3個月，屢創新高；彰基體系8900名員工樂翻，直呼彰基高層果然「沒有讓大家失望！」有人把這筆錢拿去孝敬雙親，有人則存起來。今年農曆春節年終獎金再破紀錄，高達3.3個月再創史上新高。

彰基總院長陳穆寬強調2026年終獎金12月底公布。（資料照）

彰基總院長陳穆寬強調2026年終獎金12月底公布。（資料照）

彰基許多護理師說，院方願意分享盈餘，不僅展現了對醫護及行政同仁的重視，更讓她們感受到來自高層的溫暖與支持，希望院方繼續加油，讓年終獎金「年年都成長！」

總院長陳穆寬表示，員工擔憂的回到前院長時代0.6個月的年終獎金絕對不會發生；他對議價採購能力有信心、醫療深度的提升也吸引了相當多的重症患者。而且他們的自費率還是最低；精確的數目12月底才能夠算得出來，2025年初年終獎金沒有讓員工失望，明年的年終獎金也「不會讓員工失望」。

彰基總院長陳穆寬（右）在醫護人員眼中完全沒有架子。（資料照）

彰基總院長陳穆寬（右）在醫護人員眼中完全沒有架子。（資料照）

彰基2026年終獎金預計12月底公布，備受醫護人員期待。（資料照）

彰基2026年終獎金預計12月底公布，備受醫護人員期待。（資料照）

