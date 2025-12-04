健康網》遠離失智就要睡得好！ 5撇步大腦排毒、助好眠

國民健康署表示，研究指出，睡眠是大腦修復的關鍵時刻，想要每天擁有好眠，讓大腦進行深層大掃除，建議下午之後減少攝取咖啡因；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕失智症是本世紀最令人擔心的病症之一，想要預防不只飲食、運動須調整與配合，生活習慣也是一大影響關鍵。國民健康署表示，據研究指出，睡眠是大腦自我修復的關鍵時刻，有助清除有害毒素、穩定記憶、修復情緒，對於預防失智也有重大幫助。因此，建議每天睡足7-8小時、規律作息、午後減少攝取咖啡因、睡前避免看手機或螢幕、睡前建立放鬆儀式等，均能幫助好眠，進而遠離失智威脅。

國健署於臉書專頁「國民健康署」發文指出，每天擁有良好睡眠，也是為大腦提供進行深層大掃除的最佳機會；並提出以下助眠5撇步，讓你能夠睡得更沉又更香，也能為未來的大腦健康打底：

●每晚維持7-8小時穩定睡眠。

●建立規律的作息，固定睡覺與起床時間。

●每天下午之後減少攝取咖啡因。

●睡前1小時避免使用手機或是看螢幕。

●建立睡前放鬆儀式，如泡澡、靜心、聽音樂等。

此外，值得一提的是，國健署也曾於臉書發文提出以下失智症早期9徵兆，若家中長輩出現下述症狀，建議應立即尋求專業醫師進行完整檢查和診斷，千萬別誤以為是老化的正常現象，錯失適當治療的時機：

1.變得健忘，特別是剛發生的事。

2.可能出現溝通上困難，例如：想要找到合適的字眼表達有困難。

3.在熟悉的地方迷路。

4.對時間概念混淆，搞不清年、月、日或季節。

5.做決定或處理個人財務方面有困難。

6.執行複雜之家務有困難。

7.變得較為被動，對各項活動及嗜好失去興趣。

8.可能出現憂慮或焦慮等情緒變化。

9.偶爾出現不尋常之生氣或激動反應。

