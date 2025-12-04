自由電子報
健康 > 杏林動態

健康網》「鄰近健康」啟動350+藥局大聯盟 社區藥局守護城市健康

2025/12/04 18:56

「鄰近健康」舉辦「健康台灣2030」論壇，啟動350+藥局大聯盟，衛福部主任秘書劉玉娟（中）肯定，服務更深入到民眾家裡的做法。（圖由鄰近健康提供）

「鄰近健康」舉辦「健康台灣2030」論壇，啟動350+藥局大聯盟，衛福部主任秘書劉玉娟（中）肯定，服務更深入到民眾家裡的做法。（圖由鄰近健康提供）

〔健康頻道／綜合報導〕「鄰近健康」舉辦「健康台灣2030」論壇，揭曉社區藥局轉型在地健康中心藍圖「350+藥局大聯盟」已啟動，在人口老年化的時代，盼能讓社區藥局發揮多元角色，以守護社區居民健康。

在論壇上，衛福部主任秘書劉玉娟致詞時表示，社區藥局在疫情期間是重要幫手，鄰近健康舉辦這場論壇具有深意，可以讓各個獨立的社區藥局加入數位轉型行列，服務更深入到民眾家裡。台北市長蔣萬安則透過影片表示，社區藥局升級不只是產業轉型，更是城市健康保護網當中的重要節點。

鄰近健康創辦人暨中康生醫董事長趙國鈞，正式公布台灣意象的轉型藍圖：350+藥局大聯盟，並攜手產業夥伴：藥師公會全聯會常務監事溫致群、台北市藥師公會理事長尹岱智、新北市藥師公會理事長許有杉、台灣銀髮族總會榮譽理事長謝德璋等人，於350+藥局大聯盟藍圖上，陸續簽名共同宣誓，共同守護社區居民健康。

這場論壇中，台灣社區藥學會常務理事「微笑藥師」廖偉呈、新北市藥師公會理事長許有杉，以及台灣生技醫療照護輔具協會理事簡大偉，針對「社區藥局轉型升級三部曲」，分別闡述社區藥局如何以專業服務。此外，活動現場設立「智慧藥局體驗區」，邀請已成功轉型的藥師現身說法，以真實案例證明商業模式可行性，提供給參與者多元的成功經驗。

