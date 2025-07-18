慈善基金會捐2台重症加護型新生兒保溫箱 予新竹臺大分院

曾經被新竹臺大分院守護長大的「顏寶寶」今天跟媽媽一起「回娘家」獻花感謝醫護團隊，也謝謝麥當勞叔叔之家慈善基金會。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹臺大分院今（18）天獲得麥當勞叔叔之家慈善基金會捐贈2台，造價不斐卻對新生但早產且重症的新生兒有極大醫療、照護幫助的「重症加護型新生兒保溫箱」，等於讓一出生就面臨極大生命挑戰的孩子們，可以在醫護人員更便利的環境下接受治療和照護，終而得以健康長大。捐贈儀式上1名1歲9個月大的「顏寶寶」就在媽媽的帶領下親手獻花給基金會和醫護團隊表達感謝。

新竹臺大分院院長余忠仁說，這次獲贈的重症加護型新生兒保溫箱，該院原本就已經有5台，其中4台就來自於麥當勞叔叔之家，另1台則是善心人士所捐。今天之後，他們再添2台，可望可以嘉惠更多有這方面醫療照護需求的家庭。

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如今已經健康長大的「顏寶寶」當年新生的狀況危急，所幸有圖左的重症加護型新生兒保溫箱照護才能平安長成現在的活潑可愛模樣。（記者黃美珠攝）

該院小兒部主任傅俊閔說，新竹分院包含生醫醫院竹北院區在內，每年接生約120到130名的新生兒，其中有10~20%是早產兒。

重症加護型新生兒保溫箱不同一般保溫箱只有保溫的功能，這款特殊型的具有溫溼度穩定控制、LED黃疸光照燈、床面升降與旋轉等功能，可以在不移動寶寶的狀況下進行插管、靜脈注射等醫療處置，大幅降低失溫和感染的風險。

他說，重症加護型新生兒保溫箱主要提供給週數很小就出生、1500公克以下極低體重的新生兒等，讓他們從產房就直接接到新生兒加護病房去，全部都可健保給付。

麥當勞叔叔之家慈善基金會由董事長李昌霖親自代表捐贈，他們從2019年起迄今，已經捐贈重症加護型新生兒保溫箱給全台19個醫院、共50台，守護台灣的下一代。

新竹臺大分院今天獲得麥當勞叔叔之家慈善基金會捐贈2台重症加護型新生兒保溫箱，守護大新竹重症新生兒的健康。（記者黃美珠攝）

已經1歲9個月的「顏寶寶」當初就是圖中、由麥當勞叔叔之家慈善基金會所贈的重症加護型新生兒保溫箱，加上新竹臺大分院的醫療團隊所成功照護長大的幸運兒。（記者黃美珠攝）

新竹臺大分院院長余忠仁（左1）跟麥當勞叔叔之家慈善基金會董事長李昌霖（右2）持續攜手用重症加護型新生兒保溫箱照護大新竹的孩子們平安健康成長。（記者黃美珠攝）

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