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慈善基金會捐2台重症加護型新生兒保溫箱 予新竹臺大分院
〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹臺大分院今（18）天獲得麥當勞叔叔之家慈善基金會捐贈2台，造價不斐卻對新生但早產且重症的新生兒有極大醫療、照護幫助的「重症加護型新生兒保溫箱」，等於讓一出生就面臨極大生命挑戰的孩子們，可以在醫護人員更便利的環境下接受治療和照護，終而得以健康長大。捐贈儀式上1名1歲9個月大的「顏寶寶」就在媽媽的帶領下親手獻花給基金會和醫護團隊表達感謝。
新竹臺大分院院長余忠仁說，這次獲贈的重症加護型新生兒保溫箱，該院原本就已經有5台，其中4台就來自於麥當勞叔叔之家，另1台則是善心人士所捐。今天之後，他們再添2台，可望可以嘉惠更多有這方面醫療照護需求的家庭。
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該院小兒部主任傅俊閔說，新竹分院包含生醫醫院竹北院區在內，每年接生約120到130名的新生兒，其中有10~20%是早產兒。
重症加護型新生兒保溫箱不同一般保溫箱只有保溫的功能，這款特殊型的具有溫溼度穩定控制、LED黃疸光照燈、床面升降與旋轉等功能，可以在不移動寶寶的狀況下進行插管、靜脈注射等醫療處置，大幅降低失溫和感染的風險。
他說，重症加護型新生兒保溫箱主要提供給週數很小就出生、1500公克以下極低體重的新生兒等，讓他們從產房就直接接到新生兒加護病房去，全部都可健保給付。
麥當勞叔叔之家慈善基金會由董事長李昌霖親自代表捐贈，他們從2019年起迄今，已經捐贈重症加護型新生兒保溫箱給全台19個醫院、共50台，守護台灣的下一代。
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