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基隆市進入腸病毒流行期 勤洗手加強幼兒防護

2025/07/18 13:32

基隆市進入腸病毒流行期，小朋友要勤洗手。（教育處提供）

基隆市進入腸病毒流行期，小朋友要勤洗手。（教育處提供）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕國內腸病毒疫情持續升溫，基隆市前一週（7月6日至12日）腸病毒門急診就診達242人次，已超過流行閾值（190人次），進入腸病毒的流行期。基隆市衛生局提醒家中有幼兒的家長，加強正確洗手及環境清潔消毒，降低腸病毒傳播機會。

衛生局指出，腸病毒傳染力強，家中幼兒如有口腔、手掌、腳掌出現水泡、潰瘍等疑似腸病毒症狀，應儘速就醫，並請假在家休息。由於5歲以下嬰幼兒是腸病毒重症的高危險群，如發現幼兒有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌躍型抽搐（無故驚嚇或全身肌肉突然收縮）、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送往大醫院接受治療。

基隆市衛生局長張賢政指出，維持手部衛生為預防腸病毒最有效的方法，提醒民眾持續加強個人衛生， 在接觸幼兒前、吃東西前、上廁所後、看病前後要洗手，同時以稀釋漂白水消毒環境，生病在家休息不上課，避免出入人潮擁擠和空氣不流通的公共場所，以降低感染風險。

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