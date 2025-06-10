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健康 > 杏林動態

澎湖醫院歡慶130週年 舉行「澎醫有您真好」捐血活動

2025/06/10 15:08

澎湖醫院院長匡勝捷（左），率先挽起衣袖捐出熱血。（澎湖醫院提供）　

澎湖醫院院長匡勝捷（左），率先挽起衣袖捐出熱血。（澎湖醫院提供）　

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕衛生福利部澎湖醫院滿130歲了！舉辦院慶系列活動，其中「澎醫有您真好」「熱心捐血，守護澎湖」捐血活動，以實際行動回饋社會、傳遞愛心。由院長匡勝捷領軍，帶領院內主管與員工共同響應，紛紛捲起衣袖，踴躍參與捐血行列，展現部澎團隊的熱情與公益精神。

活動當日，現場排起長長人龍，氣氛熱烈溫馨。最終共募得57袋熱血，包括：減除白血球分離術血小板3袋、減除白血球紅血球濃厚液500C.C.共22袋，以及250C.C.共32袋，成效斐然。值得一提的是，1位部澎的護理師也在活動中完成首次捐血，臉上洋溢著喜悅與自豪，為活動增添一段溫馨故事。

匡勝捷表示，部澎在澎湖深耕超過2甲子，與在地民眾有著深厚情感與使命感。他強調：「我們始終走在時代尖端，推動跨科別AI整合醫療，並與澎湖縣消防局合作建立線上指導機制，打造行動急診室。」他進一步指出，醫院近期成功完成澎湖首例「到院前急性心肌梗塞雙抗血小板藥物治療」，並且零時差無縫接軌於部澎完成心導管治療，成功挽救一名年輕急性冠心病患者，展現了部澎醫療團隊的即時應變與高度專業。

部澎醫院130週年慶捐血活動，不僅凝聚同仁向心力，更為澎湖注入一股溫暖力量，持續守護菊島居民健康，朝下一個百年里程碑穩健邁進。

衛生福利部澎湖醫院滿130歲了，舉行捐血等系列院慶活動。（澎湖醫院提供）　

衛生福利部澎湖醫院滿130歲了，舉行捐血等系列院慶活動。（澎湖醫院提供）　

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