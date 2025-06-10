熱蘭遮失智症協會20年史新書問世 限量贈閱學校團體

成大醫院醫師白明奇（見圖）從念大學時就矢志投入失智症防護領域，迄今堅持四十年，連成大醫學院院長沈延盛都表欽佩。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕大台南熱蘭遮失智症協會於2004年在成大醫院醫師白明奇號召下，在台南成立國內第1個地方性失智症協會。20年來持續協助病友家庭出發、照顧無助病友、支持照顧者的身心靈，並透過各種創意活動宣達3動2高遠離失智、3筋好舒適老的預防作為，同時彙整20年來的服務軌跡出版《黃金歲月》紀念史新書，將限量送給各大圖書館、機關學校等單位。

協會表示，過去曾經發行5年紀念史、10年紀念史，這兩本紀念書以照片呈現為主；此次20年紀念史篇幅較以往增加，共計192頁，以照片及文字方式呈現，書名訂為《黃金歲月》，象徵協會光輝豐碩的服務歷史、也蘊有優化高齡社會的意涵，書內架構有4大部分，依序為1.創新、2.利他、3.自我實現、4.永續。

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內容集結白明奇與第3屆理事長游雪娟、多位理監事幹部及失智者、家屬的深刻文章與訪談，透過他們親身經歷分享與見證，讓讀者能全面理解協會成長點滴與努力成果。該書另一特色是彙整世界與熱蘭遮協會大事記，以時間軸方式，將國內外失智治療與照護的發展，與協會發展史同時做一呈現。

大台南熱蘭遮失智症協會出版服務二十年紀念史新書《黃金歲月》，將限量贈閱給學校、機關與團體。（記者王俊忠攝）

白明奇指出，1、此書展現20年來協會利他精神，希望大家多了解失智症並遠離它；2、這病從過去無藥可醫到有新型療法、患者須自求多福到有醫療、照護資源投入的演變歷程，未來更要不斷提升醫師的正確診斷及精準醫療。成大醫學院院長沈延盛更推崇白明奇從大學時就矢志投入失智症防護領域，迄今堅持40年，很不容易。

白明奇重申，為預防失智症提前報到，他多年前就提出「3動2高，遠離失智」口訣，即頭腦要動、多做休閒活動、有氧運動、高度學習、高抗氧化（如吃藍莓、菠菜等高抗氧化食物）；近幾年再倡導「3筋好，舒適老」黃金口號，提醒長輩顧好腦筋、腳筋與血筋這3筋。

協會說，為推廣正確認識失智症及打造失智友善社會，除了部分採取捐款贈書方式，此書將免費寄送各大圖書館，並限量對機關、學校、團體贈閱，歡迎有需求者來函申請，聯繫電話 （06） 208-3001。

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