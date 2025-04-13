終結3千遊牧患者！台中膝關節名醫黃鐙樂 打造骨科醫院圓夢

黃鐙樂感性的說，「醫療不該只是技術的堆疊，更應該是人性與信任的延伸。」（擷自臉書）

〔記者許國楨／台中報導〕曾因遭無預警解雇風波，引發3千名病患險「無醫可看」危機的台中膝關節名醫黃鐙樂，終於在北屯區打造出自己的專屬骨科醫院，讓一路追隨的病患不再像遊牧民族般四處奔波，而醫院今天正式落成啟用，黃鐙樂感性的說，「醫療不該只是技術的堆疊，更應該是人性與信任的延伸。」

黃鐙樂醫師以獨創的「新月型微創人工關節置換術」聞名全台，術後恢復快、疼痛感低，吸引來自全台各地的病患，甚至門診已排到半年後。然而，前年底他原任職醫院財務出問題，不僅拖欠薪資，還突如其來解雇黃醫師與四名護理人員，讓逾三千位早已掛號的病患陷入錯愕與不安。

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為了不讓病患求醫無門，黃醫師短暫轉往醫美診所看診，接著受邀至太平區醫院，即便場地和設備有所限制，他依舊堅持提供專業服務。許多病患感動直言：「不管他在哪，我們都願意跟著他！」

如今，這段顛沛流離的醫療旅程終於畫下句點，黃醫師團隊規劃、籌資興建的骨科醫院今日正式啟用，位於北屯區經貿三路，每週一、四、五為門診，週二與週三為開刀日，穩定的診療據點，不僅讓病患安心，也實現了黃醫師多年來的醫療夢。

黃醫師說，這間醫院不只是一棟建築，更是一個為病人打造的「誠實、有良心」的醫療空間。他感性地回憶，15年前還在擔任醫學會秘書長時，曾向日本骨科權威Nobuhara醫師傾訴夢想，對方一句：「Don’t worry about money, just work hard.」成為他一路堅持的力量。

而骨科醫院的成立，源自一個簡單卻堅定的信念，「醫療不該只是技術的堆疊，更應該是人性與信任的延伸。」從術前評估、手術規劃，到術後復健，整合最新醫療科技與最精準臨床經驗，只為了讓病人找回穩定照護少一點疼痛，多一點生活品質，更希望為台灣醫療注入一股溫柔又堅定的力量。

台中膝關節名醫黃鐙樂打造的骨科醫院，今天正式啟用。（擷自臉書）

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