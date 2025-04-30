新竹縣府號召延續愛 府內同仁挽袖捐血！

新竹縣政府同仁們今日參加縣府人事處主辦的捐血活動。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府今（30）日號召府內外同仁一起挽袖捐血，並頒發感謝狀給新竹捐血中心、響應今天捐血的贊助企業，以及新竹縣公務人員協會代表等，一起為穩定醫療用血量能、確保醫療服務不中斷貢獻一份心力。縣府秘書長李安妤說，縣府從2021年起推動員工捐血，幾年來累計已捐出近700袋「熱血」。

新竹捐血中心主任王雲龍說，最理想的血液庫存是10-14天，目前新竹捐血中心O型、A型血液只有7天存量，稍微不足。

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他說，血液的保存期短，紅血球儲存期35天、血小板的效期只有5天，捐血活動需要社會各界長期義助，這樣才可無後顧之憂地提供醫院，幫助需要的人。

縣府人事處表示，這次捐血活動擴大邀請新竹地區的中央機關參加，另有千葉火鍋（竹北都會館）、鼎盛十里鍋物以及慕特牛排（竹北店）等企業支持，提供挽袖獻血的同仁和民眾小禮物、紀念品以及熱量補給品等。

新竹縣政府秘書長李安妤（右）說，縣府從2021年起推動員工捐血，幾年來累計已捐出近700袋「熱血」。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府各局處長今日號召府內外同仁一起挽袖捐血助他人。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府各局處長今日號召府內外同仁一起挽袖捐血助他人。（記者黃美珠攝）

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