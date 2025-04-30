自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

新竹縣府號召延續愛 府內同仁挽袖捐血！

2025/04/30 15:11

新竹縣政府同仁們今日參加縣府人事處主辦的捐血活動。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府同仁們今日參加縣府人事處主辦的捐血活動。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府今（30）日號召府內外同仁一起挽袖捐血，並頒發感謝狀給新竹捐血中心、響應今天捐血的贊助企業，以及新竹縣公務人員協會代表等，一起為穩定醫療用血量能、確保醫療服務不中斷貢獻一份心力。縣府秘書長李安妤說，縣府從2021年起推動員工捐血，幾年來累計已捐出近700袋「熱血」。

新竹捐血中心主任王雲龍說，最理想的血液庫存是10-14天，目前新竹捐血中心O型、A型血液只有7天存量，稍微不足。

他說，血液的保存期短，紅血球儲存期35天、血小板的效期只有5天，捐血活動需要社會各界長期義助，這樣才可無後顧之憂地提供醫院，幫助需要的人。

縣府人事處表示，這次捐血活動擴大邀請新竹地區的中央機關參加，另有千葉火鍋（竹北都會館）、鼎盛十里鍋物以及慕特牛排（竹北店）等企業支持，提供挽袖獻血的同仁和民眾小禮物、紀念品以及熱量補給品等。

新竹縣政府秘書長李安妤（右）說，縣府從2021年起推動員工捐血，幾年來累計已捐出近700袋「熱血」。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府秘書長李安妤（右）說，縣府從2021年起推動員工捐血，幾年來累計已捐出近700袋「熱血」。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府各局處長今日號召府內外同仁一起挽袖捐血助他人。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府各局處長今日號召府內外同仁一起挽袖捐血助他人。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府各局處長今日號召府內外同仁一起挽袖捐血助他人。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府各局處長今日號召府內外同仁一起挽袖捐血助他人。（記者黃美珠攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中