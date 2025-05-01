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手麻、肩頸痠痛 健康警訊勿輕忽

2025/05/01 05:30
手麻、肩頸痠痛 健康警訊勿輕忽

▲穴位按壓，舒緩肩頸、手臂痠痛。（照片提供／林旃誼）

文／林旃誼

手麻、肩頸痠痛 健康警訊勿輕忽

▲林旃誼醫師為民眾解說手麻、肩頸痠痛相關注意事項；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／林旃誼）

手麻、肩頸痠痛是許多人常見的困擾，但這些症狀可能是短暫的疲勞，也可能是更嚴重的健康警訊。

日前1名50歲男病患因右手部出現麻木與無力的情形，擔心是否為中風的徵兆，前來就醫。原來他前一陣子搬家、搬重物，加上職業是工程師，這種情況可能是過度使用特定肌群，肌肉緊繃肌腱緊張，擠壓神經的空間導致人體感覺無法正常傳遞，所以肢體麻木。

若懷疑是中風 可4口訣測試

雖然並非所有這類症狀都與中風相關，但要如何辨識中風以及其他可能的原因至關重要。若懷疑有中風症狀，可參考辛辛那提中風指標進行測試。測試方法有4口訣「FAST」：F（Face）：對鏡子微笑，注意臉部表情是否對稱；A（Arm）：患者閉眼雙手自然下垂手心朝上，雙臂向前平舉，注意手臂是否出現無力、下垂或不對稱的現象；S（Speech）：口述一段句子，注意口齒是否清晰；T（Time）：如有前述3種症狀，要明確記錄下發作時間，供醫療人員參考，以利把握最佳的醫療時機。

除中風以外，出現肌肉痠麻、無力、僵硬等症狀，可能是長時間身體姿勢不當、血液循環不良所引發，或者是長時間的神經壓迫導致的神經病變。針對姿勢不良導致的肌肉痠痛、緊繃的症狀，中醫提出可透過針灸刺激特定穴位達到症狀的緩解，或者患者自己可通過按摩風池穴、手三里穴、養老穴等穴位來緩解，另外也可透過熱敷促進血液循環，緩解肌肉緊繃。

至於長時間神經壓迫所導致的神經病變，如頸椎退化、椎間盤突出等症狀，對此症狀可簡單透過頸部擠壓測試或摸頭測試來做判斷，或經斷層掃描顯像確認，此類症狀則可能須以口服藥物緩解疼痛症狀，少數患者須進行手術治療。

大部分的肩頸不適與神經壓迫有關，可以透過中醫按摩、針灸、熱敷等方法緩解，同時應注意日常姿勢與生活習慣，例如：使用電腦時的坐姿、洗頭時頭部的俯仰動作等，注意平時的姿勢習慣，才能有效預防這些問題的發生。

（作者為台東雲品中醫診所醫師）

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