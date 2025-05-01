健康網》不是越來越低！醫授腎絲球過濾率數值這樣看

醫師表示，實際上腎絲球過濾率（GFR）並非「直直下降」，在糖尿病腎臟病最初5年，GFR會高於正常值，直到第15-20年開始，每年衰退速度倍速增加，直至洗腎；圖為示意圖。（圖取自photo AC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕人體的各個器官都是會隨著年齡退化的，而腎絲球過濾率也是隨著年齡逐步下降，但亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任表示，實際上腎絲球過濾率（GFR）並非「直直下降」，在糖尿病腎臟病最初5年，GFR會高於正常值，第5-15年從高點回落，第15-20年開始，每年衰退速度倍速增加，直至洗腎。

林軒任在臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」以最常見及研究最多的糖尿病腎病變為例，它的腎功能變化並不像我們想像的那樣，單純是一條直線下降的過程。事實上，這種疾病的進展涉及多個階段，每個階段都有其獨特的特徵和挑戰。

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0-5年 超過濾階段

林軒任說明，在糖尿病發病的最初5年，患者的腎臟會進入一個被稱為「過度過濾」的階段。在此期間，GFR實際上會升高，達到約140 mL/min，高於正常數值。與此同時，尿白蛋白保持在正常範圍內（約20 mg/day）。這一階段的特徵與我們通常認為腎功能會立即下降的預期完全相反。

林軒任以50歲糖尿病剛被診斷的患者來舉例，他剛開始來檢查時，糖化血色素10.8，但是腎絲球過濾率測量值為130 mL/min，目前尿白蛋白還在正常範圍（25 mg/day）表面上看，他的腎功能似乎是「良好」，但這其實腎臟已經受到糖尿病的侵蝕，每個腎元已經處超過濾狀態或是說過勞狀態，如果不好好控制血糖，腎元數量就會逐步凋零。

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