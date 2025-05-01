街頭友愛！ 屏縣府攜手公私單位 推街友醫療外展服務

屏東榮民總醫院家庭暨社區醫學科主任陳弘哲問診、護理師為街友量測血壓。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕推街頭友愛措施，屏東縣府與屏東榮民總醫院、高雄市慈聯社會福利基金會及屏東火車站合作，由醫師、護理師和社工人員組成跨專業團隊，至屏東火車站為街友提供醫療外展服務，透過主動出擊方式促進街友的健康意識，助其獲適切的健康照顧及就醫權益；外展服務從4月底起，每月將舉辦一次。

承接屏東縣遊民收容所的高雄市慈聯社會福利基金會在服務中發現，露宿在外的街友受限於經濟、交通及心理等因素，對於醫療需求及自身健康狀況，常常忽視或拒絕就醫，使得小病或慢性疾病，拖到嚴重或重症，甚至危及生命安全，才由救護車緊急送醫；這凸顯疾病預防重要性，而打破就醫限制需要透過主動性服務，屏縣府結合屏東榮民總醫院等公私單位將關懷和醫療資源帶至街頭，為街友提供服務及諮詢。

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屏東縣府社會處長劉美淑、衛生局長張秀君及屏東榮民總醫院院長王瑞祥等人在首場外展服務時，均至現場關懷街友；劉美淑表示，將醫療服務帶到街友的「主場」，這項服務補足醫療資源的可近性，更重要的是拉近街友與社區之間的距離，街友享有跟大眾一樣的權益，透過服務的提供改善社會及環境障礙。屏東榮總對於活動感到很有意義，將醫療帶至社區及弱勢民眾，落實醫療平權，也將持續照顧屏東縣民健康。

護理師為街友清潔傷口。（屏東縣政府提供）

社會處指出，為注重醫療隱私，感謝屏東火車站提供空間，並運用福慧隔屏設置醫療服務行動站以照顧隱私；診間裡，屏東榮民總醫院團隊家庭暨社區醫學科主任陳弘哲與護理師帶上親切的問候，為前來看診的街友提供初步診察、給予衛教諮詢和用藥建議，並針對個別街友的後續醫療服務與社工討論。

這項街友社區醫療服務從4月起，每月將辦理一次，縣府未來也會視每一次的執行情形及街友分布狀況與需求，滾動調整服務內容與範圍。

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